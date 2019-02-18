Apple ses uygulamaları girişimi PullString’i satın alıyor

Apple en büyük rakipleri Google ve Amazon'un gerisinde kalmamak için bu satın almayı gerçekleştirdi.

Apple, Ar-Ge için bir çok yeni girişim firmasını satın almıştı. Axion'a göre bu satın almalara bir yenisi daha eklenecek. 40 milyon dolar değerindeki anlaşmanın ön ödemesinde Apple 30 milyon dolar, aralarında PullString CEO’su Oren Jacob’ın da bulunduğu yönetimle ilgili talepler barındıran şartlı ödemesinde de 10 milyon dolar ödeyecek. Anlaşmanın Google ve Amazon’un öncülük ettiği ses uygulamaları sektöründe Apple’ın daha iyi rekabet etmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Eski Pixar yöneticilerinin 2011 yılında kurduğu PullString, ilk kurulduğunda Hello Barbie ve Tank Engine gibi oyuncaklar için interaktif ses uygulamaları geliştiriyordu. Startup sonrasında yaklaşımını, Amazon Echo ve Google Assistant gibi Nesnelerin İnterneti (Internet of Things / IoT) ürünlerini kapsayacak bir açıya çevirdi.



Pullstring, en son açıkladığı rakamlarda risk sermayesinden 44 milyon dolar gelir elde ettiğini ve yatırım sonrası değerlendirmesinde şirketin değerinin 160 milyon dolara ulaştığını duyurmuştu