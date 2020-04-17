Apple'ın hisseleri düşüş trendinde

Goldman Sachs, seyahat sınırlamaları Apple'ın mühendislik ve üretim sürecini engelleyebileceğinden, yeni iPhone modellerinin kasım ayının başlarına kadar piyasaya sürülemeyebileceğini belirtiyor.

Banka, iPhone sahiplerinin Apple’a karşı sadakatlerinden bir azalma beklemese de, bazı kullanıcıların bu rötar nedeniyle, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen 2020 iPhone SE gibi daha ucuz modelleri tercih edebileceklerine dikkat çekiyor. Apple hisselerinin önümüzdeki süreçte neredeyse beşte bir oranında düşmesini bekleyen Goldman Sachs, yatırımcılara hisse senetlerini satmalarını tavsiye ediyor.

Reuters Daralmadan Apple da etkilenecek.

Apple'ın hisseleri düşecek

Goldman Sachs’ın da işaret ettiği gibi iPhone 12’nin eylül ayında piyasaya sürülmeme ihtimali bulunuyor. Dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, tam kapasiteye geri döndüğünü söylese de Apple'ın tedarikçi ağı, Çin'deki karantina dönemi boyunca hem ekonomik hem de istihdam anlamında önemli bozulma yaşamış durumda.

Apple, tedarikçilerinden bu yılın ilk yarısında 80 milyon civarında iPhone üretmelerini istemişti. Bu rakamın 65 milyonunu iPhone 11 serisi oluştururken 15 milyonunu ise uygun fiyatlı ikinci nesil iPhone SE modeli oluşturuyor. Webtekno'nun haberine göre; şirketin yeni nesil amiral gemisi iPhone 12 için ne kadarlık bir üretim kapasitesi düşündüğü ise şimdilik bilinmiyor ancak mevcut koşullar, her halükarda Apple’ın planlarını sekteye uğratabilir.