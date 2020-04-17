Teknoloji Appleın hisseleri düşüş trendinde
ÜRÜN HABERLERİ

Apple'ın hisseleri düşüş trendinde

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, iPhone 12'nin devam eden koronavirüs salgını nedeniyle kasım ayına kadar piyasaya sürülemeyeceği söyleyerek, yatırımcılara Apple hisselerini satmaları çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Goldman Sachs, Apple hisselerinin beşte bir oranında düşmesini bekliyor.
Goldman Sachs, Apple hisselerinin beşte bir oranında düşmesini bekliyor.

Goldman Sachs, seyahat sınırlamaları Apple'ın mühendislik ve üretim sürecini engelleyebileceğinden, yeni iPhone modellerinin kasım ayının başlarına kadar piyasaya sürülemeyebileceğini belirtiyor.

Banka, iPhone sahiplerinin Apple’a karşı sadakatlerinden bir azalma beklemese de, bazı kullanıcıların bu rötar nedeniyle, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen 2020 iPhone SE gibi daha ucuz modelleri tercih edebileceklerine dikkat çekiyor. Apple hisselerinin önümüzdeki süreçte neredeyse beşte bir oranında düşmesini bekleyen Goldman Sachs, yatırımcılara hisse senetlerini satmalarını tavsiye ediyor.

Reuters
Daralmadan Apple da etkilenecek.

Apple'ın hisseleri düşecek

Goldman Sachs’ın da işaret ettiği gibi iPhone 12’nin eylül ayında piyasaya sürülmeme ihtimali bulunuyor. Dünyanın en büyük iPhone üreticisi olan Foxconn, tam kapasiteye geri döndüğünü söylese de Apple'ın tedarikçi ağı, Çin'deki karantina dönemi boyunca hem ekonomik hem de istihdam anlamında önemli bozulma yaşamış durumda.

Apple, tedarikçilerinden bu yılın ilk yarısında 80 milyon civarında iPhone üretmelerini istemişti. Bu rakamın 65 milyonunu iPhone 11 serisi oluştururken 15 milyonunu ise uygun fiyatlı ikinci nesil iPhone SE modeli oluşturuyor. Webtekno'nun haberine göre; şirketin yeni nesil amiral gemisi iPhone 12 için ne kadarlık bir üretim kapasitesi düşündüğü ise şimdilik bilinmiyor ancak mevcut koşullar, her halükarda Apple’ın planlarını sekteye uğratabilir.

Yeni nesil İphone SE piyasaya çıktı. Apple'ın bu telefonunun fiyatı ve özellikleri belli oldu
TEKNOLOJİ
Yeni nesil İphone SE piyasaya çıktı. Apple'ın bu telefonunun fiyatı ve özellikleri belli oldu
Abone Ol Google News
Ölü sayısı dünya genelinde 150 bini aştı

Ölü sayısı dünya genelinde 150 bini aştı
İtalyanın son 24 saati

İtalya'nın son 24 saati

​Ölü sayısı hızla artıyor.
Maske kodu gelmeyenler ne yapacak?

Maske kodu
gelmeyenler ne yapacak?

Bugün itibariyle yeni uygulama başladı.
İlaç uluslararası patentli

İlaç uluslararası patentli

Bakan Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması.
Virüs bulaşsa bile...

Virüs bulaşsa bile...

İngiltere'de yaşayan Türk biyomühendis anlattı...
Yüz yirmi altı kaybımız var

Yüz yirmi altı kaybımız var

İyileşen hasta sayısı arttı.
Kadere bak

Kadere bak

İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktı kazada öldü.
Toplu taşımada <br>model olduk

Toplu taşımada
model olduk

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tvnet yayınında anlattı.
Kandil'de PKK'ya ağır darbe

Kandil'de PKK'ya ağır darbe

18 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kapı kapı<br> bir milyon maske

Kapı kapı
bir milyon maske

İstanbul Valiliği yeni uygulamayı duyurdu.
Müthiş gelişmeyi açıkladı

Müthiş gelişmeyi açıkladı

Yüzde 100 yerli üretildi, işte cihazdan ilk görüntüler.
Fişleri<br>hemşireler çekiyor

Fişleri
hemşireler çekiyor

​İngiltere'de bir hemşire tüm süreçleri anlattı
Ülkeyi sarsan haber

Ülkeyi sarsan haber

​'Evde kal' çağrısı yapan Sağlık Bakanı kovuldu.
40 talebe<br>40 jet çözüm

40 talebe
40 jet çözüm

Hükümet iş dünyası için harekete geçti.
Bakırköy boşladı!

Bakırköy boşladı!

Sokağa çıkma yasağına saatler kala caddeler doldu taştı.
Muhtar gizledi!

Muhtar gizledi!

'Karantina kalksın' diye mahalleyi virüse teslim etti.
Koronavirüs<br>sürecini hafifletiyor

Koronavirüs
sürecini hafifletiyor

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.