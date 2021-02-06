Teknoloji Appleın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı İşte istenen rakam
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Apple'ın ilk bilgisayarı 10 milyon 658 TL'ye satışa çıkarıldı

Apple'ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı: İşte istenen rakam

Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayarından biri olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Apple'ın ilk bilgisayarı Apple-I
Apple'ın ilk bilgisayarı Apple-I

Teknoloji firması Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar modeli ‘Apple-1’ alışveriş sitesi eBay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı.

DHA

Şuan ki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi.

DHA

Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1’den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.

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