Apple'ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı: İşte istenen rakam

Teknoloji firması Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar modeli ‘Apple-1’ alışveriş sitesi eBay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı.

DHA

Şuan ki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi.

DHA

Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1’den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.