Avrupa Birliği çalışanlarına TikTok'u yasakladı

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında. Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok için Avrupa Birliği (AB) harekete geçti.

Güvenlik endişesi var

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, Birliğin yürütme organı olarak faaliyet gösteren AB Komisyonu, çalışanlarına sosyal medya uygulaması TikTok kullanımını güvenlik endişeleri nedeniyle yasakladı. Bu çerçevede, sabah saatlerinde bütün Komisyon çalışanlarına uygulamayı, işle ilgili herhangi bir uygulama yüklü olan kişisel veya kurumsal cihazlarından kaldırmaları talimatı verildi.

Benzer adımlar atılması bekleniyor

Yakın zamanda diğer AB kurumları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da benzer adımlar atması bekleniyor. Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor.

ABD'de de yasaklamıştı

ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.











