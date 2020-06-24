Bakan duyurdu: Uçak bombası da tamam

Türkiye artık savunma sistemlerini ithal eden ülke değil ihraç eden ülke. Ülkemiz ihracatçı ülke konumuna yükselirken birçok yeni ürün de envantere ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde füzeler için üretilen yerli jet motorunun hazır olduğunu duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün de ardışık delici uçak bombası SARB-83'ün hazır olduğunu duyurdu.
- Mağaralarda saklanan PKK'lı teröristler bütün parçaları yerli imkanlarla üretilen ardışık delici uçak bombasından kaçamayacak. Düşük çarpma hızında ve zorlu coğrafyalarda dahi yüksek delme etkinliğine sahip olan SARB-83 ikincil hedeflerde de yıkıcı etki gösterebiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!
Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/Hw548HgDHU
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!