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Teknoloji Bakan duyurdu Uçak bombası da tamam
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Bakan duyurdu: Uçak bombası da tamam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından yer üstü ve yeraltındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen, ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ilklere imza atarak testi geçtiğini duyurdu. Türkiye'nin savunma sanayii alanında yakaladığı ivme Türkiye'yi bölgenin en büyük teknoloji ihracatçısı haline getirdi. Bakan Varank geçtiğimiz günlerde füzelerde kullanılacak yerli jet motorunun da üretime geçtiğini duyurmuştu.

Haber Merkezi DHA
Testleri başarıyla geçti.
Testleri başarıyla geçti.


Türkiye artık savunma sistemlerini ithal eden ülke değil ihraç eden ülke. Ülkemiz ihracatçı ülke konumuna yükselirken birçok yeni ürün de envantere ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde füzeler için üretilen yerli jet motorunun hazır olduğunu duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bugün de ardışık delici uçak bombası SARB-83'ün hazır olduğunu duyurdu.

  • Mağaralarda saklanan PKK'lı teröristler bütün parçaları yerli imkanlarla üretilen ardışık delici uçak bombasından kaçamayacak. Düşük çarpma hızında ve zorlu coğrafyalarda dahi yüksek delme etkinliğine sahip olan SARB-83 ikincil hedeflerde de yıkıcı etki gösterebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.

Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
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Yunanistan hayali deniz sınırları haritası çizerken Türkiye gemisavar füzesine turbojet motoru üretiyor
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TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testi başarıyla gerçekleşti.
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Yerli imkanlarla üretilen bu motor alanında şu an dünyanın en iyilerinden biri
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30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip ve dar bir çapta, kendi itki sınıfında 1300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip
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Bakan Varank da konuyla ilgili: 'Burada geliştirilen motor, Türkiye’nin savunma sanayi açısından önemli bir gelişme. TC 300 çap olarak küçük olmasına rağmen yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. ' dedi.
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TJ300 Turbojet Motoru’nun 750 kmsa giriş hava hızında gerçekleştirilen çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti.
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TJ300 motoru, ilk olarak Roketsan tarafından ATMACA Gemisavar Füzesi’nden elde edilen tecrübeler ile geliştirilen Orta Menzilli Gemisavar Füzesi’nde kullanılacaktır.
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Şu ana kadar iki adet üretilen TJ300 motorundan, yıl sonuna kadar üç adet daha üretilmesi planlanıyor.
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TJ300 motorunun, Orta Menzilli Gemisavar Füzesi olarak denizlerdeki üstünlüğümüzü pekiştirmesi bekleniyor.
Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
Eline kağıt kalemi alan Yunanistan kafasına göre hayali deniz sınırları çizerken Türkiye gemisavar füzeleri için kullanılacak turbojet motorunu üretmekle meşgul. Bin 300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip motorun denemesini dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı.


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