TeknolojiBİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
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BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.

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BİM daha önce satışa sunduğu Apple ürünleriyle adından söz ettirmişti.
BİM daha önce satışa sunduğu Apple ürünleriyle adından söz ettirmişti.

BİM marketler zinciri ürün yelpazesine teknolojik ürünleri eklemeye devam ediyor. Daha önce satışa sunulan Apple markalı ürünler için mağaza önünde yine kuyruklar oluşmuştu. Bu sefer de Xiaomi’nin çok beğenilen Mi Bluetooth hoparlörünü satacak.

Yarı fiyatına satışa çıkacak

Ürünler 16 Mart Cuma günü itibariyle raflarda yerini alacak ve 129TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün normalde piyasa fiyatı 230-250 TL arası değişiklik gösteriyor. Yani ürünü neredeyse yarı fiyatına alabilirsiniz.

  • Xiaomi Mi Bluetooth hoparlörün teknik özelliklerine gelecek olursak, 85 Hz – 20 KHz frekans aralığında ses deneyimi, 2 kanallı stereo özelliğe sahip, 2 x 3W gücünde hoparlörü, Aux ve hafıza kartı desteği de bulunuyor.

BİM ayrıca bu tarihten itibaren Vestel Venüs E5000 akıllı telefonun satışına da başlayacak. Bu cihazın fiyatı ise 499TL olarak belirtilmiş.

BİM'in yayınladığı katalogda bulunan Bluetooth kulaklık piyasadaki muadillerine göre daha ucuz fiyata satılıyor.

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