Teknoloji Blockchain girişimi En Dahi 50 Şirket listesinde
KRİPTOGRAFİ

Blockchain girişimi 'En Dahi 50 Şirket' listesinde

Blockchain (blok zinciri) teknolojisini tapu sicili kapsamında kullanan ilk girişimlerden biri olan Bitland, Time dergisinin “En Dahi 50 Şirket” listesine girdi. Bitland'ın en önemli özelliği, arazi mülkiyeti doğrulandıktan sonra, söz konusu mülkiyet geçmişe dönük olarak değiştirilemiyor.

Haber Merkezi DHA
Bitland şirketi şifreleme ve geriye dönük işlem yapılamaması için Blockchain teknolojisini kullanıyor.
Bitland şirketi şifreleme ve geriye dönük işlem yapılamaması için Blockchain teknolojisini kullanıyor.

Time dergisi, söz konusu listeyi, küresel düzeyde temsilciliklerinin aday gösterdikleri "ileri görüşlü" şirketleri özgünlük, başarı ve hırs faktörlerine göre değerlendiriyor ve şirketler alfabetik sıraya göre listeleniyor.

Ganalı Narigamba Mwinsuubo’nın liderliğinde şirket, blok zincirini teknolojisini sabit arazi mülkiyeti kayıtları tutmak için kullanıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Gana’daki arazinin yüzde 90’ının kayıtlı olmadığını bu sebeple de yasal işlemler gerçekleştirilemediğini duyurmuştu.

Bitland’ın operasyonları kapsamında arazi mülkiyeti doğrulandıktan sonra, söz konusu mülkiyet geçmişe dönük olarak değiştirilemiyor ve şirket, Gana yönetimi işbirliğiyle operasyonlarını yönetiyor.

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