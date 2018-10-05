Blockchain girişimi 'En Dahi 50 Şirket' listesinde Blockchain (blok zinciri) teknolojisini tapu sicili kapsamında kullanan ilk girişimlerden biri olan Bitland, Time dergisinin “En Dahi 50 Şirket” listesine girdi. Bitland'ın en önemli özelliği, arazi mülkiyeti doğrulandıktan sonra, söz konusu mülkiyet geçmişe dönük olarak değiştirilemiyor.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 14:52 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 15:13 DHA