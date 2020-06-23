Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Bu kaplan farklı Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor
ÜRÜN HABERLERİ

Bu kaplan farklı: Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara unsurlarının ateş gücünü artıran Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında "yeni nesil tank avcısı" Kaplan teslimatı sayısı 26'ya ulaştı. Yerli olarak üretilen Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzelerinin kullanılacağı ilk araçların teslimatı da gerçekleştirildi. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, yerli motor ile ilgili de "Yıl sonuna doğru Pars 4x4'te de OMTAS kuleleriyle teslimata başlanacak. (Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi) TÜMOSAN, FNSS ve Savunma Sanayii Başkanlığı elini taşın altına koydu. Mutlaka 450 beygir veya aracın nihai performansını sağlayacak bir motoru yapacağız. Motorla ilgili 2-3 hafta içinde çok kritik bir dönemeç daha açılacak. Önümüzdeki yıl içinde bir araçta görmemiz ve testlere başlanması da çok muhtemeldir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kaplan, TSK envanterinde yerini aldı.
Kaplan, TSK envanterinde yerini aldı.

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, şirketin yürüttüğü projelere ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri en üst düzeye çıkararak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kurt, "Şu ana kadar 2 teknisyen arkadaşımızda geçtiğimiz haftalarda dışarıdan alınma kaynaklı Kovid-19 tespit edildi. Sağlıkları yerinde. Aynı servise binen, mesaide birlikte olan arkadaşlarımızdan yaklaşık 40 kişi karantinaya alındı. Kendilerinden bir şey çıkmadı. 1000 kişiden 2 vakayla bu süreci geçiriyoruz." dedi.

Beklenen ve imzalanan projelerin gecikmesi gibi nedenlerle satışlarda bu yıl yüzde 15 civarında düşüş öngördüklerini ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

"Bunun asıl nedenini Kovid-19 olarak açıklamak yanlış olur. Özellikle Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Araç Projesi ve Zırhlı Muharebe Aracı Modernizasyon Projesi'nde T0'ın (projenin fiili başlangıcı) gecikmesini ana etkenler olarak görüyoruz. Kovid-19 anlamında çok büyük bir etki bugüne kadar olmadı. Asıl etkileri 6 ay, 1 senelik vadelerde görülebilir."

Yerli füzeli kaplan

Savunma sanayimiz ciddi bir atılım gerçekleştirdi bu ivme korunmalı

Savunma sanayisinde 30-35 yılda yaratılan bir ekosistem bulunduğuna ve son yıllarda çok ciddi bir ivme kazanıldığına işaret eden Kurt, "Bu ivmeyi kaybetmemek lazım. Çünkü tekrar ayağa kaldırıp yürütmek çok zor ve maliyetli olur. Bu ekosistemi yürütecek ve sürdürülebilirliği sağlayacak önlemlerin alınması gerekiyor. Olduğu gibi devam etse önlem almaya gerek yok ama projelerde daralma, küçülme sektörün küçülmesine yol açabilecek daralmalar çok büyük ve olumsuz etkiler yaratabilir. Projelerin devam etmesi, finansmanlarının sağlanmasıyla etkiler minimize edilebilir, çok aza çekilebilir." ifadelerini kullandı.

  • Ekonomik zorluklara rağmen projeleri yürütmenin mümkün olduğunu vurgulayan Kurt, geçmişte benzer dönemler yaşandığını ve üstesinden gelinebildiğini anlattı. Kurt, sektörün geleceği açısından, projelerin devamı ve yeni işlerin verilmesiyle sürdürülebilirliği sağlayacak önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Yurt dışındaki müşterileri açısından petrol gelirlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Kurt, petrol fiyatlarının düşük seyretmesinin ihracat konusunda zorluklar yaratabileceğini kaydetti.

Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım: Hizmete girdi
EKONOMİ
Savunma sanayisindeki millileşmede önemli adım: Hizmete girdi

Türk savunma sanayi firmaları birçok ülkeye ihracat yapıyor

Kurt, yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin de bilgiler verdi ve ihracat planlarında herhangi bir değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

  • Umman'da devam eden projenin ötesinde, tesis kurulumunu da içeren, görüşmeleri süren bir proje bulunduğunu belirten Kurt, Malezya'da yeni proje peşinde olduklarını söyledi. Kurt, Malezya'da Pars 4x4, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın araçlarına ilgi bulunduğunu, zırhlı muharebe aracı Adnan'ın modernizasyon ve yükseltmesine ihtiyaç duyulduğunu, 8x8 araçların satış sonrası desteğine yönelik arayışların sürdüğünü anlattı.

Endonezya'da orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT için yeni sözleşme imzaladıklarına işaret eden Kurt, 1,5-2 yıllık süreçte daha büyük sayılarda sipariş almayı öngördüklerini ifade etti. Kurt, 30 ton üzerinde ağırlığa sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracı ve silah kulesi ihtiyacının da bulunduğu bilgisini vererek, bunların da portföylerinde yer aldığını aktardı.

Milli teknolojiyle krize meydan okudu ihracat yapmaya başladı
TEKNOLOJİ
Milli teknolojiyle krize meydan okudu ihracat yapmaya başladı

Güney Kore'de Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü'ne yönelik ihalenin devam ettiğini, 2020'in ilk aylarında sonuçlanmasını beklediklerini ve ümitli olduklarını vurgulayan Kurt, Güney Amerika'da, Türk cumhuriyetlerinin birkaçında ilgilendikleri projeler bulunduğunu vurguladı.

Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
FOTOĞRAF 9
Title
Yunanistan hayali deniz sınırları haritası çizerken Türkiye gemisavar füzesine turbojet motoru üretiyor
Title
TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testi başarıyla gerçekleşti.
Title
Yerli imkanlarla üretilen bu motor alanında şu an dünyanın en iyilerinden biri
Title
30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip ve dar bir çapta, kendi itki sınıfında 1300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip
Title
Bakan Varank da konuyla ilgili: 'Burada geliştirilen motor, Türkiye’nin savunma sanayi açısından önemli bir gelişme. TC 300 çap olarak küçük olmasına rağmen yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. ' dedi.
Title
TJ300 Turbojet Motoru’nun 750 kmsa giriş hava hızında gerçekleştirilen çalıştırma testi başarıyla gerçekleşti.
Title
TJ300 motoru, ilk olarak Roketsan tarafından ATMACA Gemisavar Füzesi’nden elde edilen tecrübeler ile geliştirilen Orta Menzilli Gemisavar Füzesi’nde kullanılacaktır.
Title
Şu ana kadar iki adet üretilen TJ300 motorundan, yıl sonuna kadar üç adet daha üretilmesi planlanıyor.
Title
TJ300 motorunun, Orta Menzilli Gemisavar Füzesi olarak denizlerdeki üstünlüğümüzü pekiştirmesi bekleniyor.
Bakan yerli motoru tanıttı: Buna bile motoru yerli mi diye sordular
Eline kağıt kalemi alan Yunanistan kafasına göre hayali deniz sınırları çizerken Türkiye gemisavar füzeleri için kullanılacak turbojet motorunu üretmekle meşgul. Bin 300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip motorun denemesini dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı.


ROKETSAN'dan Anti tank sistemler de hazır

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında bugüne kadar 26 araç teslim edildiğini bildiren Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Bunlardan son ikisi OMTAS füzeli kulelerle teslim edildi. ROKETSAN'ın geliştirdiği OMTAS'lar da araç üzerinde envantere antitank konseptiyle girmiş oluyor.

Hızlı bir teslimat programımız var. Kovid-19 salgınından etkilenmemesi için de tüm önlemleri aldık, teslimatlar tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna doğru Pars 4x4'te OMTAS kuleleriyle teslimata başlanacak. Onun da kalifikasyonları ufak bir prosedür dışında tamamlandı, başarıyla geçti. Proje gayet iyi gidiyor. İnşallah büyük bir başarıyla tamamlanacak aynı şekilde. Sahadan aldığımız bilgiler de gayet güzel. İnşallah devamı gelir diye bekliyoruz."

OMTAS da hazır
  • Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) için sonbahar başında kalifikasyon testlerine tam hızıyla başlayıp gelecek yılın ortasında tamamlamayı amaçladıklarını ifade eden Kurt, "Seri üretimler 2021 sonu, 2022 başı itibarıyla tamamlanacak, 27 araç teslimatı yapılacak." dedi.

Motorun maliyetteki payı ve yerli motor arayışı

Nail Kurt, zırhlı araçların üretim maliyeti içinde motorun payının yüzde 5-15 olduğunu, araçlardaki yerli katkı oranının da yüzde 60 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Bu yerlilik oranını "iyi" olarak nitelendiren Kurt, "Burada yurt içinde teknik imkanları, teknolojisi olmadığı için üretilmiyor diye algılamamak lazım. Ekonomik fizibilite nerede varsa oradan da alıyorsunuz. Bu motora, yüksek kalibre bir silaha indirgenebiliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin bu konudaki arayışlarına değinen Kurt, şunları kaydetti:

''TÜMOSAN da bu konuda iddialı, 350 beygir motorları vardı, bunun 450 ve 550 beygire çıkabileceğine inandılar, bu çalışmaları yaptılar.

Burada ciddi anlamda TÜMOSAN, FNSS ve Savunma Sanayii Başkanlığı elini taşın altına koydu. ''

Nuri Albayrak: Türkiye'de yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN
EKONOMİ
Nuri Albayrak: Türkiye'de yerli motor üreten tek firma TÜMOSAN
  • Çok yakın iç içe çalışıyoruz. Biz mutlaka 450 beygir veya onun gerektirdiği spesifikasyonlara, aracın nihai performansını sağlayacak bir motoru yapacağız. Diğer çözümlerimiz de var, yıllardır yabancı güç gruplarıyla araç yapıyoruz. Bu sefer bunu denemek boynumuzun borcu diye baktık, bu riski aldık. Olmayacak diyenler çok. Tamam, biz de kamçılanıyoruz, iyice yapacağız inadına giriyor iş. Yapar, yapamazsınızdan ziyade hep birlikte buna destek olmak lazım."

Projede geliştirme dönemi çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurt, "Konsept olarak kanıtlanmış bir şey var ortada. Fiiliyatta testlerde nasıl sonuç alınacağına dair çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2-3 hafta içinde çok kritik bir dönemeç daha açılacak. 450 beygirle ilgili bir çözümü fiziken de göreceğiz diye planlıyoruz, bu yıl sonu çok muhtemeldir. Önümüzdeki yıl içinde bir araçta görmemiz ve testlere başlanması da çok muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanlığından TSK'ya İHASAVAR teslimatı
OYNAT 00:00
Savunma Sanayi Başkanlığından TSK'ya İHASAVAR teslimatı
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mini, mikro İHA'lara karşı, 'Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi' kapsamında ASELSAN tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor' denildi. Ayrıca, paylaşılan görüntüde İHASAVAR'ın, havadaki İHA'yı etkisiz hale getirerek yere indirdiği görüldü.


İnsansız kara araçları konusunda ihtiyaç makamlarının yürüttüğü konsept çalışmalarını beklediklerini ve buna uygun çözümler üzerinde çalıştıklarını aktaran Nail Kurt, 4'üncü nesil Pars aracı çalışmaları kapsamında ağırlık avantajına sahip yeni aracın IDEF 2021 fuarında sergileneceğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor
OYNAT 00:00
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor' dedi.


Abone Ol Google News
Kaftancoğlunun cezası onandı

Kaftancoğlu'nun cezası onandı

​Attığı hakaret tweet'lerinden 9 yıl 8 ay hapis cezası...
Salgınlar bile durduramıyor

Salgınlar bile durduramıyor

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Esenyurtta dehşet anları

Esenyurt'ta dehşet anları

​Bodrum kattaki evi sel suları böyle bastı.
İşte yerli ve milli 'Kaplan'

İşte yerli ve milli 'Kaplan'

Vahşi doğada ceylan değil TSK için tank avlıyor.

​Dışişleri'nden sömürgeci Fransız'ın Libya sözlerine cevap geldi.
Ağlamak istiyorum <br>sayın seyirciler

Ağlamak istiyorum
sayın seyirciler

​Maç anlatırken kendinden geçenler.

İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor.
​Canlı yayında yürekler ağza geldi

​Canlı yayında yürekler ağza geldi

İstanbul'daki fırtınanın yayınını yaparken kanlar içinde kaldı.

​Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerleri su altında...

Olaylı maçta yaşananların perde arkasını anlattı.
Polisi çileden çıkardı

Polisi çileden çıkardı

​"Maskenizi neden takmıyorsunuz" diye sorunca...
Afetler yılı 2020'de sıradan bir gün

Afetler yılı 2020'de sıradan bir gün

​Rüzgar koca TIR'ı oyunca gibi devirdi, ortalık korku filmine döndü.

​64 noktada ateş ölçülecek, maskesiz gezilmeyecek.

​Dumitru Stingaciu'dan Galatasaray itirafı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.