Dünyaca ünlü şirket Canon bilgilerini hackerlara kaptırdı

Birçok şirketin kabusu haline gelen fidye saldırılarının son kurbanı dünyaca ünlü fotoğraf makinası üreticisi Canan oldu.

Şirkete yapılan siber saldırıdan 10 TB'e yakın veri çalınırken hackerların bu verileri para karşılığı geri satmayı amaçladığı ortaya çıktı.

Hackerlar siteye mesaj bıraktı

Canon'un sitesine mesaj bırakan hackerlar şirketin uygulaması gereken adımları bir bir yazdı. Mesajda 'Bize nasıl ulaşıp verilerini geri alacaksın' kısmında da hackerlar ulaşım yollarını dahi yazdılar.

Hackerlar Canon'a mesaj bıraktı.

Mesajda aynı zamanda 'Sistemini hackledik ve bütün önemli veriler güvenli bir şekilde şifrelendi' yazıyor. Bu şifrelemeyi yaparken de Canon'un ödeme yapmadan verilere ulaşmasının önüne geçiliyor.

Birçok şirketin başının derdi olan bu fidye saldırılarından birini e-bebek adlı Türk şirketi de yaşamıştı. İddialara göre hackerlar bilgileri geri vermek için 20 milyon TL fidye istemişti.