​Casper kurumlara özel bilgisayar üretti.

Çinli bilim insanları dünyanın ilk balçık robotunu geliştirdi

Çinli bilim insanları, yanlışlıkla yutulan cisimleri çıkarabilecek ve bu türden diğer görevleri yerine getirebilecek balçık görünümlü bir mini-robot geliştirdi.



Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Prof Li Zhang'ın geliştirdiği 'manyetik slime robot' diye nitelenen cihaz, mıknatıslarla kontrol ediliyor. Böylece robotun yutulan küçük bir pilin veya benzer bir maddenin verdiği zararı azaltmada yararlı olabileceği düşünülüyor.

