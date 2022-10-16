Teknoloji Casper kurumlara özel bilgisayar üretti
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Casper kurumlara özel bilgisayar üretti

Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan Casper, tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Casper kurumlara özel bilgisayar üretti
​Casper kurumlara özel bilgisayar üretti.

Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan Casper, tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor. Casper açıklamasına göre, bugünün işletmelerinin temel ihtiyacını modern çalışma tarzına cevap verebilecek teknolojiler oluşturuyor. Kurumların bilgisayar tercihleri de buna bağlı olarak önem arz ediyor. Casper da tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.

Tesla süper bilgisayarını tanıttı: Harcadığı elektriğe trafo dayanmadı
FOTOĞRAF 10
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Tesla gerçekleştirilen etkinlikte şirket \"Optimus\" adlı insansı robotun yanında \"Dojo\" adlı süper bilgisayarını da tanıttı.
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Tesla halihazırda dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından birine sahip. Ancak bu bilgisayar NVIDIA GPU'larını kullanıyor.
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Yeni süper bilgisayarı Dojo'da ise altyapıyı tamamen kendi üretimi olan GPU ve CPU'larla oluşturdu.​​<br>
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6 GPU'nun yapacağını tek bir Dojo işlemcisinin yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca yeni bilgisayar sayesinde maliyetlerin de düşeceği ifade edildi.
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​<br>Dojo kabinindeki bir rafta bulunan Dojo işlemci grubu, tam yüklü süper bilgisayarın 3 ila 4 rafına bedel.​<br>​
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Otomobil üreticisi, şimdi birkaç kabini bir araya getirmek için gereken altyapıyı geliştirmeye ve test etmeye devam ediyor.​<br>
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Testler başarıyla tamamlandığında yeni süper bilgisayar, yapay zeka ve makine öğrenimi çalışmalarında kullanılacak.​<br>
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​<br>Ek olarak araçlardan gelen video veriler analiz edilecek ve tam otonom sürüş teknolojisinin geliştirilmesi kullanılacak
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Tesla'nın Dojo Baş Sistem Mühendisi Bill Chang süper bilgisayarın harcadığı elektrik miktarı ile ilgili şunları söyledi:​<br><br>​Bu yılın başlarında, güç ve soğutma altyapımız için trafo merkezimizi açmadan tam yükte testlere başladık. Yetkililer tarafından uyarılana kadar 2 MW'ın üzerine çıkmayı başardık.​<br><br>​
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Tesla bu nedenle Dojo kabinlerine güç sağlamak için kendi yüksek güçlü soğutma ve güç sistemlerini geliştirmeye çalışıyor.<br>
Tesla süper bilgisayarını tanıttı: Harcadığı elektriğe trafo dayanmadı
Tesla, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AI Day etkinliğinde yeni süper bilgisayarı Dojo'yu tanıttı. Yeni bilgisayarın elektrik tüketimine trafo bile dayanamadı.
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