​Casper kurumlara özel bilgisayar üretti.

Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan Casper, tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.
Bilgisayar üretiminde kurumların ihtiyaçlarına uygun konfigürasyonları sunan Casper, tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor. Casper açıklamasına göre, bugünün işletmelerinin temel ihtiyacını modern çalışma tarzına cevap verebilecek teknolojiler oluşturuyor. Kurumların bilgisayar tercihleri de buna bağlı olarak önem arz ediyor. Casper da tümleşik bilgisayar kullanımında yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak isteyen kurumsal tüketicilere, özel tasarladığı Casper Nirvana A700 ile destek oluyor.