Çin uzayda 3D yazıcı test etti

Türkiye’nin ilk milli havacılık motoru olan PD-170 seri üretimde

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru olan PD-170 Turbodizel Motor Sistemi, seri üretime girdi. PD-170 motorundan yıl sonuna kadar 13 adet teslim edileceği bilgilerine yer verildi.