Teknoloji Çinli üreticiler Samsung ve Appleı geride bırakabilir
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Çinli üreticiler Samsung ve Apple'ı geride bırakabilir

Akıllı telefon satış rakamlarında piyasanın devleri Samsung ve Apple’da büyük bir düşüş yaşanıyor. Apple ve Samsung'un fiyat politikalarının bu düşüşte büyük payı var. Çinli üreticiler, Huawei, Xiaomi ve Oppo son çeyrekte büyük bir satış gerçekleştirdi.

Diğer Yeni Şafak
Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler pazarın büyük bir kısmını ele geçiriyor.
Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler pazarın büyük bir kısmını ele geçiriyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğine dair küresel akıllı telefon satış rakamları Gartner tarafından açıklandı. Rapora göre küresel olarak en çok telefon satan Samsung, bu çeyrekte büyük bir düşüş yaşadı.

Güney Koreli teknoloji devi, Gartner’ın veri toplamaya başladığı zamandan bu yana akıllı telefon satışlarında en ciddi kaybı yaşadı. Samsung hala en çok satılan marka konumunda ancak firma Pazar payı ve satış rakamları açısından büyük değer kayıplarıyla karşı karşıya kaldı.

İnfografik: Tuğçe Kura

Geçtiğimiz yılın aynı çeyrek rakamları ile karşılaştırıldığında, Samsung'un 2017'nin üçüncü çeyreğindeki 85.6 milyon cihaz satışından bu yıl 73.3 milyon cihaz satışına gerilemiş olduğu görülüyor. Bu da firmanın satış rakamlarında bir yıllık periyotta %14 düşüş olduğunu gösteriyor. Bu düşüşün bir sonucu olarak teknoloji devinin akıllı telefon pazarındaki pazar payı da %22.3'ten %18.9'a geriledi. Bu gelişmenin Samsung akıllı telefonlarına olan talebin zayıflamasının bir sonucu olduğu belirtiliyor. Samsung'un Galaxy S9/S9+ ve Note 9 gibi modellerinin bulunduğu amiral gemisi sınıfı da bu zayıflayan talebe dahil.

iPhone XS ve Galaxy Note 9

Çinli üreticiler pazarı ele geçiriyor

Aynı raporda açıklanan rakamlara göre yüzü en çok gülen firma ise Huawei. Çinli teknoloji devi, akıllı telefon pazarında bir yılda 36.5 milyon cihaz satışından 52.2 milyon cihaz satışına %43'lük dev bir sıçrama yaşadı ve bu başarı, Huawei'nin pazar payını %9.5'ten %13.4'e genişletmesini sağladı.

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Huawei Mate 20 Pro

Geçtiğimiz ay içerisinde Huawei'nin gerisinde kalarak üçüncülük konumuna gerileyen Apple ise satışlarında %0.7'lik oldukça ufak sayılabilecek bir artış yakalayabildi. Artış trendinin sonuna gelen satış rakamları, Apple'ın rüya yolculuğunun sonunu gösteren son sinyal olarak görülüyor. Yine de yok sayılabilecek büyüme rakamına rağmen Apple'ın bu performansı, doyum noktasına ulaşan akıllı telefon pazarında sadece amiral gemisi konumunda bulunan cihazlara sahip bir şirket için takdir edilebilir bir durum.

Xiaomi ve Oppo ilk beşte yer alıyor

Listenin dördüncü sırasında kendine yer bulan Xiaomi ise 33.2 milyon cihaz sayışı ile %8.5 oranında bir pazar payının sahibi oldu. Geçtiğimiz yıl Çinli üretici 26.9 milyon cihaz satışı ile %7'lik pazar payının sahibiydi. Bir başka Çinli üretici olan OPPO ise geçtiğimiz yıl sattığı 29.4 milyon cihazdan 30.6 milyon satış rakamına kadar ufak bir artış yakalayarak beşinci sıradaki konumunu korudu.

Xiaomi ve Oppo

Rakamlara bakıldığında küresel akıllı telefon pazarının yaşadığı yavaşlama da gözler önüne seriliyor. Huawei ve Xiaomi'nin başarılı performansı, küresel akıllı telefon satışlarında %1.4'lük bir artışı sağladı ve dünya genelinde 389 milyon cihaz satışı yapıldı. Eğer Çinli üreticilerin satışları olmasaydı, akıllı telefon pazarı küresel olarak 2018'in üçüncü çeyreğinde %5.2'lik bir küçülme yaşardı. Bu gerçek bile tek başına Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarının yükselen gücü olduğunu anlatmaya yeterli.

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