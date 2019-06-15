Çocuklar için güvenli tablet

Türkiye ve dünyada anne-babalar çocuk oyunu gibi görünen tehlikeler yüzünden büyük endişe içinde. Mavi Balina, Momo gibi yazılımlar, internet ve sosyal medyanın her kanalından çocuklara ulaşıp, en değerli varlıklarımıza zarar veriyor. Turkcell, çocukların dijital tehlikeler ve siber zorbalığa karşı bilinçli ve sorumlu bireyler olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Zeka DQ platformundan sonra, şimdi de çocuklara özel Alcatel 1T 7 tabletle, onları dijital dünyaya en doğru yoldan hazırlıyor.

KONTROL AİLELERDE

Çocukların dijital teknolojileri en güvenli şekilde kullanabilmesini birinci öncelik olarak belirleyen Turkcell, bu tablette ebeveyn kontrol uygulaması ile hem çocuk hem de aile için iki ayrı kullanıcı profili sunuyor. Bu özellik sayesinde, anne ve babalar çocuğun kullanım yapabileceği saatleri ve erişebileceği içerikleri kendisi belirleyebiliyor. Tablette bulunan mavi ışık koruması sayesinde, çocukların gözlerinin zararlı bilgisayar ışıklarından korunmasını sağlanıyor. Alcatel 1T 7 tabletler ayrıca çocuklara özel mavi kılıflarla hediye ediliyor.

ÖZEL UYGULAMALAR YÜKLÜ GELİYOR

Turkcell’in Dijital Çocuk Fiber Internet Kampanyası’nın hediyesi olarak verilen bu tabletle; çocuklar Dijital Zeka Eğitim Platformu DQ’dan eğitimler alırken, diğer yandan Dergilik uygulamasında yer alan çocuk dergilerini okuyabilecek, TV+’tan çocuk kanallarını ve eğitici programları izleyebilecek, reklamsız şekilde Playcell uygulamasındaki eğitici çocuk oyunlarına ulaşabilecek ve bulut depolama sistemi lifebox’ta kendi anılarını saklayabilecek. Kampanyaya dahil olanlar ilk ay 100 Mbps ile Turkcell Fiber’in eşsiz internet hızını da deneyimleyebilecek.

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Psikolog onaylı video uygulaması



Turkcell, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda geleceğin teknolojik ürünlerini vitrinine taşıyor. Çocuklara güvenli bir dijital dünya sunmak üzere geliştirilen Lella Kids, çağın yeni eğitim aracı olarak gösterilen video izleme sürecini filtreleyerek yararlı sonuç elde edilmesini sağlıyor. Özellikle son dönemlerin en büyük tehlikelerinden Mavi Balina, Momo gibi şiddet içerikli oyunlarla çocuk intiharına varan sonuçların yaşandığı internet dünyasında Lella Kids uygulaması, dünya çapında ebeveynlerin korkulu rüyası halinde gelen bu duruma da bir çözüm sunuyor. Lella Kids, psikolog onaylı videoları çocuğun karşısına çıkararak hem güvenli hem de eğitici videolar izlenmesine olanak sağlıyor.