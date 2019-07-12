Teknoloji Dijital medya yükselişte
SOSYAL MEDYA

Dijital medya yükselişte

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yıllık olarak yayımlanan dünyanın en değerli medya markaları listesine Netflix ve Youtube damga vurdu.

Haber Merkezi AA
Rapora göre Netflix ve Youtube'deki çarpıcı yükselişlerin yanı sıra geleneksel medya organları 2019'da değer kaybetti. BBC yüzde 9, SKY yüzde 2, ABC yüzde 41, FOX yüzde 6, NBC ise yüzde 3 oranında değer kaybetti.
Rapora göre Netflix ve Youtube'deki çarpıcı yükselişlerin yanı sıra geleneksel medya organları 2019'da değer kaybetti. BBC yüzde 9, SKY yüzde 2, ABC yüzde 41, FOX yüzde 6, NBC ise yüzde 3 oranında değer kaybetti.

"Media 25 2019" raporunda yer alan bilgilere göre en büyük 25 medya markasında dijital markaların yükselişi dikkat çekti. "On-demand"(talep üzerine görüntü) olarak adlandırılan ve kullanıcının istediği yayını istediği zaman izlemesine dayanan yayımcılık tarzıyla iş yapan medya kuruluşları büyük yükseliş kaydetti.

Listede Disney zirvedeki yerini korurken 2018'e göre yüzde 40,4 artış göstererek değerini 45 milyon 750 bin dolara çıkardı. Disney'i Youtube ve Netflix takip ediyor.

Youtube değerini geçen yıla göre yüzde 46,2 artırarak 37 milyon 847 bin dolara, Netflix ise değerini yüzde 105 artırarak 21 milyon 162 bin dolara çıkardı.

Geleneksel medya düşüşte

Rapora göre Netflix ve Youtube'deki çarpıcı yükselişlerin yanı sıra geleneksel medya organları 2019'da değer kaybetti. BBC yüzde 9, SKY yüzde 2, ABC yüzde 41, FOX yüzde 6, NBC ise yüzde 3 oranında değer kaybetti.

Listede ilk 10'da ise büyük bir ABD etkisi görünüyor. Listede ilk 10 şirketten 9'unu Amerikalı şirketler oluşturuyor. İlk 25'te ise ABD'den 18 şirket bulunuyor.

S-400ler tercih değil zorunluluk

S-400'ler tercih değil zorunluluk

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile telefonda görüştü.
Trumpa İran onayı

Trump'a İran onayı

Yasal düzenleme, 170'e karşı 251 oyla kabul edildi.
ABDden Ankara ziyareti

ABD'den Ankara ziyareti

Büyükelçi Satterfield, Bakan Yardımcısı Önal'ı ziyaret etti.
Süreç devam edecek

Süreç devam edecek

​Bakan Akar'dan S-400 ve patriot açıklaması.
Böyle teslim alındı

Böyle teslim alındı

Bakanlık teslimatın yeni görüntülerini paylaştı.
"Erdoğan asla vazgeçmedi"

"Erdoğan asla vazgeçmedi"

Dünya basını, S-400'lerin teslimatını son dakika olarak duyurdu.
S-400'ler Ankara'da

S-400'ler Ankara'da

Türkiye kararlığından taviz vermedi, ilk teslimat yapıldı
Dünyanın<br> 'en iyi'lerinden!

Dünyanın
'en iyi'lerinden!

Türkiye S-400'leri teslim almaya başladı. İşte 10 soruda yeni hava savunma sistemimiz...

Yılın transferi

Yılın transferi

Griezmann'dan 120 milyon euroluk imza.
6 terörist daha etkisizleştirildi

6 terörist daha etkisizleştirildi

​Pençe ile PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.
Gelmeye<br>devam edecek

Gelmeye
devam edecek

Teslimatı başlayan S-400'ler için hükümetten ilk açıklama.
İddianame<br> kabul edildi

İddianame
kabul edildi

Pendik'teki magandalar hakkında yeni gelişme.
Geceliği 110 bin TL

Geceliği 110 bin TL

​Dünya liderleri ve birçok ünlü isim kaldı.
ABD'deki FETÖ Şebekesi:<br>Hakan Şükür

ABD'deki FETÖ Şebekesi:
Hakan Şükür

ABD'ye kaçan birçok üst düzey FETÖ üyesi gibi lüks içinde yaşıyor.
4 yıl sonra yeniden

4 yıl sonra yeniden

Tahran-Ankara treni ilk seferini gerçekleştirdi.
Çarklar dönüyor

Çarklar dönüyor

​Sanayi üretimi mayıs ayında yükselişe geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.