Teknoloji Düz Dünyacılar yanlışlıkla Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladı
BİLİM

Düz Dünyacılar yanlışlıkla Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtladı

Son yılların artan asılsız teorilerinden bir tanesi olan düz dünya inancına sahip iki kişi, dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışırken yuvarlak olduğunu kanıtladı.

Haber Merkezi Diğer
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için deney yaptılar.
Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak için deney yaptılar.

“Behind the Curve” (Çağın Gerisinde Yaşamak) isimli bir Netflix belgeseli, düz dünya görüşüne inanan insanlara odaklanıyor. Belgesel yayınlandıktan sonra, düz dünya inancına sahip olan kişileri görmezden gelmek yerine bizzat o kişileri odak noktasına aldığı için oldukça olumlu eleştiriler aldı.

Webtekno’nun haberine göre belgeselde yer alan ve izleyenleri oldukça eğlendiren kısım ise dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışırken, düz olmadığını kanıtladıkları an oldu. Globebusters (Küre Avcıları) adını verdikleri düz dünyacılardan oluşan bir grupta yer alan Jeran, dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için basit bir deney hazırladı.

Deneyde deniz seviyesinden 5,18 metre yükseklikte ortasında delikler bulunan iki adet pano ve bir adet kamera kullandı. Deneyin ikinci ayağında ise aynı yükseklikte bulunan Henrique, panolarla aynı yükseklik hizasında bulunan bir meşaleyi tuttu. Eğer ki dünya düz olsaydı Henrique’nin bulunduğu uzaklık fark etmeksizin elinde tuttuğu meşalenin ışığı kamerada görüntülenebilecekti.

Deney başladığındaysa, kamerada herhangi bir ışık belirmedi. Jeran, Henrique’ye telsizle bulunduğu mesafenin doğru olup olmadığını teyit ettirdi. Daha sonra Henrique’ye elindeki ışığı biraz kaldırmasını istediğinde, ışık kamerada belirdi.


Olayın daha ilginç yanı ise bu deneyin 1836’dan bu yana düz dünyacılar tarafından sürekli olarak kullanılması ve deneyin her seferinde dünyanın kıvrımlı olduğu sonucunu vermesi.

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