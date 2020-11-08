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Teknoloji e-tespit uygulamasına yoğun ilgi Sosyal medyada paylaşılan 10 bin paylaşım silinmeden noter tarafından tespit edildi
SOSYAL MEDYA

Elektronik ortamda tespit (e-tespit) nedir? E-tespit nasıl çalışır?

e-tespit uygulamasına yoğun ilgi: Sosyal medyada paylaşılan 10 bin paylaşım silinmeden noter tarafından tespit edildi

Sosyal medya portallarında sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlayan ve Türkiye Noterler Birliği'nin 1 Mart 2016'da yürürlüğe giren 'elektronik ortamda tespit' (e-tespit) uygulaması yoğun ilgi gördü. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, sosyal medyada hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların daha sonra silinmesine karşı tespit edilip, yargı aşamasında hukuki delil olarak kayıt altına alan sistem ile bu şekilde yaklaşık 10 bin tespit yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin

Sosyal medyadaki bir paylaşımı kayıt altına alabilmek için 'Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 1 Mart 2016'da yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle beraber noterler, 'elektronik ortamda tespit' uygulamasına başladı.

Söz konusu tespit işlemi, her türlü veri için, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve bunlar gibi her türlü donanım kullanılarak gerçekleştirilebiliyor.

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Paylaşımların silinerek yok edilmesi önleniyor

Sosyal medya portallarında sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlayan düzenleme ile birlikte getirilen sistem sayesinde, söz konusu paylaşımların silinerek yok edilmesi önleniyor. Bu kapsamda, sosyal medyada hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi mağduriyetlerin yargı sürecine taşınması halinde e-arşive kayıt sayesinde, tespiti gerçekleştirilen veriler yargı sürecinde kullanılabilir hale getirildi.

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10 bin tespit yapıldı

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, pandemi süreciyle birlikte 'e-noterlik' uygulamalarına hız verdiklerini söyleyerek, 'e-randevu', 'e-tespit' ve bazı noterlik işlemlerinin internet ortamında vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti. Cin, sistem ile şimdiye kadar yaklaşık 10 bin işlem yapılarak veri tespit edildiğini belirtti. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu:

  • "E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."

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Güvenliğe çok önem veriyoruz

Cin, ‘e-noterlik’ uygulamalarında, vatandaş ve avukatların işlemlerini e-imzayla yaptıklarını vurgulayarak, güvenlik konusunda sistemde alınabilecek her türlü önlemleri aldıklarını söyledi. Cin, "E-noterlik uygulamalarında avukatlarımız ihtarname, ihbarname gibi işlemlerini noterliğe gelmeden elektronik imzalarını kullanmak suretiyle yapma imkanına sahipler. Bu tür durumlarda elektronik imzayla işlem yapıldığı için ve sistemimizde alınabilecek her türlü önlem alınmış olduğu için elektronik ortamda yapılan işlemin güvenliği konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Biz noterler olarak hukuki güvenliği sağlayan kurum olduğumuz için hukuki ve işlem güvenliğine her şeyden daha çok önem veriyoruz" dedi.

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Güvenli ödeme sistemi

Başkan Dursun Cin, güvenli ödeme sistemiyle noterlerde dolandırıcılık ve sahtekarlık ihtimallerinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Bu sistemle vatandaşların paralarını güvenli ödeme kuruluşlarına bloke ettirerek, satış gerçekleştikten sonra paralarını aldıklarını anlatan Cin, "Vatandaşlarımızın hem para alışverişi hem de işlem güvenliği yönünden gerçekten çok büyük ihtiyacı karşılanmaktadır. Para taşıma derdine, taraflar arasında para alışverişinde eksik para ya da sahte para çıkması sorunlarını ya da paranın alınmadan karşılıklı güvene dayanarak işlemin bitirdikten sonra paranın verileceği vaadiyle oluşacak sahtekarlık, dolandırıcılık gibi ihtimallerin önüne geçmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

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