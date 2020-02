En büyük oyun konferansı, Korona Virüsü Sebebiyle İptal Edildi

2020'ye yaklaşırken Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve an itibarıyla dünya genelinde 84.125 kişiye bulaşıp 2.868 kişinin ise aramızdan ayrılmasına neden olan COVID-19, uzmanlar tarafından tehlikelere karşı önlemler alınmış olsa da yılın en büyük mobil teknoloji konferansı olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020'nin iptal edilmesine neden olmuştu.

Facebook'un F8 Konferansı'nı iptal ettiğini açıkladığı dünkü yazımızda, bununla beraber 16-20 Mart tarihlerinde San Francisco'da gerçekleşmesi planlanan GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) 2020'nin; Electronic Arts,Unity, Kojima Productions, Facebook ve Microsoft'un Game Stack takımının COVID-19 endişeleri ile GDC'ye katılmayacaklarını açıklamaları doğrultusunda etkinliğin iptal olabileceğini aktarmıştık.

Yapılan basın açıklamasında GDC 2020 konferansı için: "Oyun geliştirme endüstrisi ve dünya çapındaki ortaklarımızla görüşmelerimizin ardından bu Mart ayında gerçekleştirmeyi planladığımız Oyun Geliştiricileri Konferansı'nı erteleme konusunda zorlu bir karar aldık. Uzun bir zamanı danışma kurullarımız, konuşmacılar, katılımcılar ve etkinlik ortaklarımızla konferansa hazırlanmak için geçirdikten sonra katılımcıları şu anda ağırlayamayacağımız için gerçekten üzgünüz. Hayal kırıklığına uğradık." ifadelerine yer verildi.

GDC "postponed"

- all tickets refunded (will take time to process)

- speakers invited to submit their talks for them to be distributed free online in the coming

- some events will be organised still, but purely online, streamed on Twitch

Ne var ki, San Francisco'nun en büyük etkinliği olan GDC 2020'nin tamamen iptal edilmediği ancak yazın gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtiliyor. Yaz aylarında hâlihazırda düzenlenecek olan E3, Gamescom ve Pax Prime etkinlikleri arasında Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın (GDC) kendisine nasıl yer edineceği ise henüz bilinmeyenler arasında.

Webtekno'nun aktardığına göre, GDC 2020'nin organizatörü olan Informa, şu an için katılımcıların biletlerini iade etmeyi planlıyor. Biletlerin yazın gerçekleştirilecek olan konferansta kullanılabilmesine olanak sağlayan bir sistemin mevcut olup olmadığı konusunda belirsizlik sürüyor.