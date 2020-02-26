Teknoloji Bu haftanın trendi maske oldu
İNTERNET

Maske aramalarında rekor artış

Bu haftanın trendi 'maske' oldu

Koronavirüsün giderek sınırımıza yaklaşmasıyla birlikte Türk halkının maskelere ilgisi de arttı. Şubat ayında, ocak ayına göre maske kelimesinin Google'da 10 kat daha fazla aratıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
arşiv
arşiv

Koronavirüsün İran'da görülmesinin ardından Türk halkı da teyakkuza geçti. Bu durum google aramalarına da yansıdı. Google trendlerdeki rakamlara göre maske aralamarında 10 katlık artış gözlendi.

Google aramalarındaki artış

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Sınır illeri listede en yukarıda

Aramaların daha çok İran sınırına komşu olan şehirlerimizde yoğunlaşması da İran'dan gelebilecek olası bir tehlikeye karşı bir önlem arayışı olarak gözükmekte. Ülkemizde bu aramaların en sık yapıldığı iller ise sırasıyla; Van, Iğdır ve Hakkari oldu.

Ülkemizde en çok arama yapılan iller

Koronavirüs bugüne kadar 80 bin kişide görülüp 2 bin 600 kişinin ölümüne sebep oldu.

Yüz maskesi için son 5 yıllık google arama rakamları bu aya kadar sabit devam ederken virüsün oluşturduğu tedirginlikle şubat ayında 10 katlık bir artış gerçekleşti.

Maskelere olan bu ilgi maske fiyatlarında ciddi bir yükselişe sebep olurken uzmanlar virüsten korunmanın en etkili yolunun elleri sabunla yıkamak olduğunu söylediler.

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