Evinizi akıllı hale getiriyorlar

Gelişen teknoloji günümüzde insanları nereyse bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz o sahneleri yaşar hale getirdi. Nesnelerin interneti ve akıllı asistanlarla bilirlikte hayatımıza giren bazı ürünler günlük hayatımızı kolaylaştırırken birçok yaptığımız ve vakit alan işleri saniyelere hatta zamanı geldiğinde otomatik olarak gerçekleştiriyor.

HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRDILAR

Yapay zeka teknolojisi ile birlikte hayatımıza giren kıllı ev asistanları da aslında bu teknolojilerin başında yer alıyor. Söz konusu akıllı ev asistanları sayesinde evdeki tüm akıllı cihazlar birbiri ile iletişi haline geçer oldu. Yani tabiri caizse akıllı cihazlar birbiri ile konuşur oldu.

Buna ek olarak tüm bağlı olduğu cihazları kullanıcısına yönetme imkanı tanıyan bu akıllı asistanlar, ses komutları ile birçok cihazı yönetmesine imkan sağlıyor. Bu duruma örnek vermek gerekirse cihaza bağlı olan Smart TV’yi ses komutları ile açıp kapatma, internete girmesini sağlama, akıllı ışıklar sayesinde evin ışığını açıp kapatma, kombi veya klima erişimi sayesinde ortam sıcaklığını ayarlama veya evin perdelerini yerinizden kalkmadan açıp kapatmak gibi hayal gücünüzle sınırlı birçok işi yerinizden kalkmadan halledebilmenize olanak tanıyor.

Ayrıca akıllı ev asistanları ile bağlantılı akıllı cihazlarınız sayesinde bankacılık işlemleri veya fatura ödeme işlemleri gibi birçok işlemi de gerçekleştirmek mümkün.

Teknoloji devlerinin nesnelerin interneti adı altında üzerinde çalıştığı bu teknoloji her geçen gün gelişerek daha büyük maharetler kazanıyor. Bu cihazın maharetlerini gören ve bu maharetlerden etkilenen ev eşyaları geliştiren firmalarda geliştirdikleri ürünleri akıllı ev asistanlarına uyumlu hale getirebilmek için büyük yatırımlar yapmaya başladılar. Bu yönelimden yola çıkarak yakın zamanda akıllı ev asistanlarının inşa edilen evlerde opsiyon haline dönüşmesi kaçınılmaz bir hal alıyor.

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DÜNYANIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ FİRMALARI AKILLI EV ASİSTANLARINA YATIRIM YAPIYOR

Bu gelişimi göz ardı edemeyen ve geleceğin ev teknolojisi olarak gören dünyanın öncü teknoloji devleri ise ürettikleri akıllı ev asistanları sayesinde büyük bir rekabet ortamını çoktan oluşturmaya başladı. Hal böyle olunca firmalar arasındaki rekabet akıllı ev asistanı teknolojisini gelişiminin büyük hız kazanmasına neden oldu. Dünyanın önde gelen isimlerin geliştirdiği akıllı asistanlara ve özelliklerine gelin birlikte bakalım.

AMAZON ECHO AKILLI EV ASİSTANI

Amazon tarafından geliştirilen Amazon Echo, yukarıda anlattığımız birçok özelliği yerine getirebiliyor. Sesli komut sistemi ile çalışan silindir şeklindeki akıllı ev asistanı üst bölgesine konuşlandırılmış 4 adet düğme ile kontrol ediliyor. Ayrıca düğmelerin etrafına yerleştirilmiş 7 adet mikrofon ile komutları algılayan Amazon Echo, bildirim LED lambası ile de komutların durumunu kontrol etmenize olanak sağlıyor. Buna ek olarak hiçbir ek aparata ihtiyaç duymadan müzik dinleme imkanı sunan cihaz, evdeki tüm akıllı cihazlarınızı sesli komut sistemi yardımı ile kontrol etmenize imkan sağlıyor. Amazon Echo’nun teknik özellikleri ise şu şekilde:

- Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçeneği

- İnternet ve akıllı telefon ile bağlanabilme

- Android ve iOS ile uyumlu

- Akıllı telefondan yönetebilme

- 7 adet mikrofon

- Hoparlör

- Sesli asistan

- LED bildirim ışığı

SAMSUNG SMARTTHİNG HUB AKILLI EV ASİSTANI

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un da akıllı ev asistanı teknolojisine el atmış durumda. Kullanıcıları için geliştirdiği SmartThing Hub akıllı ev asistanı birçok akıllı ev asistanını yönetebiliyor.

Samsung firması geliştirdiği akıllı ev asistanının haricide beyaz eşyaları, mobil cihazları ve bilgisayarı da geliştirdiği akıllı asistanı Bixby ile donatıyor ve evde kullanılan tüm cihazları akıllı hale getirmeyi hedefliyor. Lakin geliştirdiği SmartThing Hub akıllı ev asistanı sayesinde kullanıcılar tüm bu cihazları bir noktada toplayabiliyor ve tek noktadan yönetebiliyor. İşte SmartThing Hub akıllı ev asistanının teknik özellikleri:

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- Connect Home Akıllı Wi-Fi Sistemi ile çalışıyor

- Bluetooth 4.1

- Wi-Fi

- Zigbee veya Z-wave üzerinden akıllı ev cihazlarıyla iletişim kurabiliyor

- 140 metre kare kapsama alanı

- Ethernet portu

- Telefondan yönetebilme

APPLE HOMPAD AKILLI EV ASİSTANI

ABD’li teknoloji devi Apple, bildiğiniz gibi Siri adında kullanılabilir ilk akıllı asistanı geliştiren firma olarak karşımıza çıkıyor. Siri’nin yeteneklerini geliştiren Apple, söz konusu teknolojiyi akıllı ev yönetimi için geliştirerek hayranlarına HomePad adında akıllı ev asistanını sundu. Siri desteği ile sesli komutları yerine getiren akıllı asistan, evdeki akıllı cihazlarınızı yönetmenize yardımcı oluyor. İşte Apple HomePad’un teknik özellikleri:

- Siri akıllı asistan desteği

- A8 işlemci

- 272×340 piksel çözünürlükte ekran

- 1GB RAM

- 6 adet mikrofon

- Bulunduğu konuma göre ses ayarlama

- Hoparlör müzik keyfi

- Wi-Fi

- iOS12





GOOGLE HOME AKILLI EV ASİSTANI

Google’ın geliştirdiği akıllı ev asistanı Google Home, yetenekleri ile kullanıcılarını memnun etti. Yine evde kullanılan akılı cihazları sesli komut sistemi ile yönetebilen Google Home, Google’ın Google Play Filmler, Müzik ve TV gibi birçok hizmetine giriş yapabiliyor ve burada sağlanan hizmeti kullanıcısı ile paylaşabiliyor. Buna ek olarak YouTube, Google Music, Spotify, Pandora, Tunein ve iHeart Radio gibi platformlara destek sunan Google Home, yakın zamanda Netflix desteğini de sunmayı hedefliyor.

Kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle birlikte birçok cihazı da tek noktadan yönetebilen Google Home’un teknik özellikleri ise şu şekilde:

- İnternet ve Wi-Fi bağlant seçeneği

- Bluetooht

- Sesli asistan

- Android ve iOS cihazlarla uyumlu

- Bulut desteği

- Akıllı kablosuz hoparlör

- Arama motoru

XİAIMİ Mİ SMART HOME CUBE AKILLI EV ASİSTANI

Son dönemde dünyanın önde gelen teknoloji devlerine adeta ders veren Çinli teknoloji devi Xiaomi, de akıllı ev asistanı teknolojisine el attı. Diğer akıllı asistanlara kıyas ile sesli komut sistemi bulunmayan Xiaomi Mİ Smart Home Cube adındaki asistan evdeki tüm akıllı sisteme sahip cihazları tek noktadan yönetmenize olanak sağılıyor.

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Xiaomi tarafından geliştirilen Mİ Smart Home Cube içerisindeki ivme ölçer ve jiroskop sensörleri sayesinde komutları algılıyor ve yerine getiriyor. 6 farklı kontrol seçeneği ile avuç içi büyüklüğündeki Mİ Smart Home Cube tüm komutları yaptığınız hareketler doğrultusunda algılıyor.

Ürünün fonksiyonları

- İttirme

- Sallama

- Vurma

- Döndürme

- 90° Çevirme

- 180° Çevirme

ARÇELİK AKILLI EV ASİSTANI

Yeli firma Arçelik tarafından geliştirilen akıllı ev asistanı silindirik bir tasarıma sahip. Sesli asistanı ile birlikte kullanıcısının komutlarını yerine getiren asistan evdeki tüm akıllı cihazların kontrolünü tek noktada toplamayı başarıyor. Buna ek olarak her geçen gün daha geliştirilen Arçelik akıllı ev asistanı, online alışveriş, yemek siparişi, fatura ödeme, bankacılık işlemleri gibi birçok işinizi kolayca yerine getirebilecek. 4 mikrofonu sayesinde her noktadan rahatlıkla sesiniz algılayabilen Arçelik akıllı ev asistanı hoparlör özelliği ile de kullanıcılarına müzik keyfi yaşatacak.