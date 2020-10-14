Facebook aşı karşıtlarına karşı

ABD'li teknoloji devi Facebook birçok kişinin rahatsız olduğu bir konuda gelen tepkilerden sonra adım atmaya karar verdi.
Komplo teorilerine imkan sağladığı için eleştirilen sosyal medya platformu artık aşı karşıtlarının reklamlarını yayınlamayacak.
Platformu korumayı amaçlıyorlar
- Facebook blogundan yapılan açıklamaya göre; şirketin aşıların koruyuculuğuna inandığı ve etkinlik alanının yayılmasının istendiği belirtildi.
Halkın aşı ile ilişkisini sarsacak her türlü yanlış bilginin bulunduğu içeriklerin ise yayınlanmayacağı ve platformun bu tarz içeriklerden korunacağı söylendi.