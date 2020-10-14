Facebook aşı karşıtlarına karşı

Amerikan İç Savaşı: Trump vs Sosyal Medya

Birçok kişi ABD'de sokak olaylarına yoğunlaşmışken asıl savaş Teknoloji devleri ve Trump arasında yaşanıyor. Sosyal medya şirketleri Trump'a neden şu an kazan kaldırdı? Çünkü bu Kasım'da ABD'de Başkanlık seçimi olacak. Giderek güçlenen Slikon Vadisinin bitmeyen hırsları ABD'den sonu olup yeni bir Kaliforniya Cumhuriyeti'nin kuruluşuna sebep olabilir. Belki de Trump, parçalanmadan önceki son ABD Başkanıdır.