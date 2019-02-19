Teknoloji Facebook blockchain ekibini büyütüyor
KRİPTOGRAFİ

​Facebook kendi geliştirdiği kripto para birimi için blockchain ekibini büyütüyor

Facebook blockchain ekibini büyütüyor

Popüler sosyal medya devi Facebook, kendi kripto parasını geliştirmek ekibi büyütmeye devam ediyor. Messenger ve WhatsApp üzerinden para gönderme fikrini hayata geçirmeyi planlayan sosyal medya devi, blockchain ekibi için 13 kişiyi daha işe almayı planlıyor.

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Facebook, kendi kripto parasını mesajlaşma platformları aracılığı ile kolay para transferleri sağlamak için geliştiriyor.
Facebook, kendi kripto parasını mesajlaşma platformları aracılığı ile kolay para transferleri sağlamak için geliştiriyor.

Facebook blockchain ekibini genişletme kararı aldı. Kripto para sektörüne gireceği konuşulan Facebook, blockchain ekibini güçlendiriyor.

Facebook blockchain için 13 çalışan alacak

Techinside’ın haberine göre kendisine ait bir kripto para geliştirdiği iddia edilen Facebook, bundan birkaç yıl önce blockchain ekibi kurmuştu. Şimdi ise bu ekibe daha güçlü hale getirmek için 13 yeni çalışan işe alacak.

Alınacak kişilerin marka stratejisi ve blockchain tabanlı ödemeler konusunda iyi seviyede olması isteniyor. Bu da sosyal medya platformunun kripto para çıkaracağı konusundaki iddiaları güçlü hale getiriyor.

Messenger üzerinden para gönderme adımıyla dijital transfere önem verdiği de bilinen Facebook’un bu seferki hamlesi WhatsApp ile olabilir. Hindistan’da WhatsApp üzerinden transfer edilebilen kripto para tanıtılması bekleniyor.

Facebook’un geçtiğimiz döndem bir blockchain şirketini de bünyesine katması, tüm bu iddiaları doğrular nitelikte.

Facebook’tan WhatsApp kullanıcıları için yeni kripto para
EKONOMİ
Facebook’tan WhatsApp kullanıcıları için yeni kripto para
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