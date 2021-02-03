Teknoloji GalaxyTab S7ailesine yeni güncelleme geldi
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Galaxy Tab S7 ailesine yeni güncelleme geldi

Samsung, tablet modelleri olan Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ için One UI 3 güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha fazla üretkenlik ve bağlantı olanağına sahip olacak.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Samsung TabS7
Samsung TabS7

Samsung’un Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde duyurusunu yaptığı en son sürüm One UI 3 yazılım güncellemesini Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ modelleri için yayınlandı. Getirilen yeni güncelleme ile birlikte artık Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ ile Galaxy S21 Serisi cihazlarınız arasında geçiş yapmak mümkün olacak. Örneğin, akıllı telefonunuzda kopyaladığınız metin veya görselleri, doğrudan Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazlarınıza veya tabletinizden kopyalayarak telefonunuza yapıştırabiliyorsunuz.

Samsung Tab S7+

Cihazlar arası geçiş kolaylığı

Samsung tarafından yayınlanan güncellme kullanıcılara Galaxy ekosisteminde daha rahat dolaşım ve paylaşım imkanı sunuyor. Samsung Book Cover klavyenizin dokunmatik yüzeyini kullanarak, tıpkı tabletinizde yaptığınız gibi akıllı telefonunuzu klavyenin imleciyle denetleyip yönetebiliyorsunuz. Kablosuz kulaklık bağlantısını otomatik olarak cihazdan cihaza geçirerek, Galaxy Buds Pro’da dinlediğiniz her şeyin keyfini tüm Galaxy cihazlarınızda çıkarabilmenizi sağlıyor. Örneğin, Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazınızda YouTube izlerken bir çağrı aldığınızda Galaxy Buds Pro kulaklıklarınız otomatik olarak telefonunuza geçiş yapıyor. Çağrıyı kulaklıkların üzerine bir kez dokunarak ya da akıllı telefonunuzun ekranındaki “Çağrı” butonuna basarak yanıtlayabiliyorsunuz.

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