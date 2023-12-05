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Teknoloji

GÖKTÜRK-1 uzayda 7. yılını tamamladı: Dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, GÖKTÜRK-1 uydusunun uzaya fırlatılmasının 7. yılına özel paylaşımda bulundu. Uzayda 7. yılını tamamladığı belirtilen GÖKTÜRK-1, dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turladı.

22:24 - 5/12/2023 вторник
AA
GÖKTÜRK-1 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılmıştı.
GÖKTÜRK-1 5 Aralık 2016'da uzaya fırlatılmıştı.

Paylaşımda, "Uzaydaki gözümüz olan GÖKTÜRK-1 uydusu 7 yaşında. GÖKTÜRK-1, uzaydaki görevi sırasında dünyanın etrafını 37 bin 378 defa turlayarak 82 bin 913 görüntü çekimi yaptı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte ise dünya üzerinde herhangi bir bölgeden coğrafi kısıtlama olmaksızın görüntü alabilen GÖKTÜRK-1'in 5 Aralık 2016'da Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldığı hatırlatıldı.

GÖKTÜRK-1 uydusunun 680 kilometre yörünge yüksekliğinde, saniyede 7,5 kilometre hızla hareket ettiği ve uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi de aktarılan infografikte şunlar kaydedildi:

"GÖKTÜRK-1, harekatın uzay desteği kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü uydu görüntü desteğinin sağlanmasında, uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji kazanımı, uzman insan gücü ve altyapısının geliştirilmesi, orman alanlarının kontrolü, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı."


#GÖKTÜRK-1 uydusu
#Milli Savunma Bakanlığı
#uzay
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