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Dünya

Dünyanın en büyüğü uzaya hazır

ABD’li iş insanı Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, “dünyanın en büyük roketi” olarak bilinen ve ilk test uçuşu nisan ayında başarısızlıkla sonuçlanan Startship’i uzaya göndermek için bugün yeni bir deneme yapacak.

Dış Haberler
04:00 - 18/11/2023 السبت
Güncelleme: 05:35 - 18/11/2023 السبت
Yeni Şafak
Elon Musk, X’te “bazı Yahudi toplulukların, kendilerine karşı yöneltilen nefreti diğer beyaz gruplara karşı duyduğu” şeklindeki bir gönderiyi onaylamasının ardından “anti-semitik” olmakla suçlandı. Gönderiye “Doğru söyledin” şeklinde cevap veren Musk, anti-semitist olmadığını, gönderisinde Amerika’daki “İftira ve İnkârla Mücadele Birliği” (ADL) gibi grupları kastettiğini söyledi.

Elon Musk, X’te “bazı Yahudi toplulukların, kendilerine karşı yöneltilen nefreti diğer beyaz gruplara karşı duyduğu” şeklindeki bir gönderiyi onaylamasının ardından “anti-semitik” olmakla suçlandı. Gönderiye “Doğru söyledin” şeklinde cevap veren Musk, anti-semitist olmadığını, gönderisinde Amerika’daki “İftira ve İnkârla Mücadele Birliği” (ADL) gibi grupları kastettiğini söyledi.

Amerikan Federal Havacılık Dairesi’nden bu hafta başlarında onay alan SpaceX, dünyanın en büyük roketinin ikinci test uçuşunu bugün gerçekleştirecek. Normalde dün planlanan kalkışın bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bir gün ertelendiği duyuruldu.


Üç yolcu uçağı boyutunda

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Starship’in Mars’a yapılacak insan yolculuğunun ilk adımı olmasını umarken, aracın bu sebeple 100 astronot taşıyacak şekilde tasarlandığı kaydediliyor. Büyüklüğü neredeyse üç yolcu jeti kadar olan devasa uzay aracı, 1969 yılında insanları Ay’a gönderen Saturn V roketinden 10 metre daha uzun.


Fırlatma rampası patlamıştı

Starship’in nisan ayında yapılan ilk fırlatma denemesinde kalkış sırasında fırlatma rampası patlamış, arıza veren araç havada kendini yok etmişti. Musk, bu tip tecrübelerin “neyin yanlış gittiğini anlamak için” önemli olduğunu belirtmişti.

O günden bu yana araçta bir çok teknik değişikliğin yapıldığı vurgulandı. Yeni fırlatmanın Teksas eyaletinde yerel saatle 07:00-09:00 arasında gerçekleştirileceği bildirilirken, olası kötü hava koşullarının ya da teknik sorunların uçuşu geciktirebileceği belirtildi.


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