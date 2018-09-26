Teknoloji Google Bitcoin reklamları engelini kaldırdı
KRİPTOGRAFİ

Google Bitcoin reklamları engelini kaldırdı

Google, geçtiğimiz aylarda Bitcoin reklamlarını yasaklamıştı ancak bugün itibariyle bu yasağı kaldırma kararı aldı. Aynı şekilde Facebook da ilk önce reklamları engelleme kararı alıp daha sonra bu engeli kaldırmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google'ın haziran ayında aldığı reklam yasağı sonrasında Bitcoin yüzde 10 değer kaybetmişti.
Google'ın haziran ayında aldığı reklam yasağı sonrasında Bitcoin yüzde 10 değer kaybetmişti.

Alphabet bünyesinde bulunan Google, kripto paralara yönelik reklam engelini kaldırma kararı aldı. Önümüzdeki ay itibariyle kripto para reklamlarının yalnızca ABD ve Japonya’da yayınlanmasına izin verecek. Engelin, geçtiğimiz ay bir ekonomist tarafından yapılan tahminlere göre kripto paraların tekrar yükselişe geçmesiyle kaldırılması da manidar.

  • Arama motoru devinin uyguladığı bu engel, Bitcoin’in yaşadığı ani yükseliş sonrasında ortaya çıkan yüksek profilli sahtekarlık girişimlerini engellemeyi amaçlıyordu. Bu kararın geri alınması Google’ın dünya genelindeki kanun koruyucuların kripto para suçlularına karşı savaşta gelişme kaydetmesiyle ilişkilendiriliyor. Reklam engelinin ICO’lar, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerine yönelik reklamlar için uygulanmaya devam edecek.

Yüzde 10 değer kaybetmişti

Bitcoin’e yönelik reklam engelinin getirildiği Haziran ayında Bitcoin’in değeri bir anda %10 gerilemişti. Google’ın Bitcoin reklamlarına uyguladığı engeli kaldıracağı haberi ise Bitcoin fiyatları üzerinde henüz herhangi bir etki yaratmadı.

Pittsburgh Üniversitesi Swanson Mühendislik Okulu Bitcoin uzmanı Profesör Chris Wilmer, Bitcoin ve Ethereum gibi temeli sağlam kripto paralar için Google’ın aldığı bu kararın olumlu bir adım olduğunu söyledi.

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