Google ve Facebook’tan Avustralya’ya tehdit

Avustralya'da internet sitelerini haber medyası şirketlerine ödeme yapmasını öngören yasal düzenleme, Google ve Facebook'u kızdırdı. Google ve Facebook'un temsilcileri, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nca hazırlanan düzenlemeyle ilgili olarak senatörlere itirazlarını aktardı. Şirket temsilcileri, düzenlemenin kendileri için "külfetli" olduğunu söyledi.

Google Avustralya'nın Genel Müdürü Mel Silva, oturumda, bu tarz bir yasal düzenlemenin "uygulanamaz" olduğunu savundu. Silva, “Yasanın bu haliyle geçmesi halinde Google Arama Motoru'nun Avustralya'da verdiği hizmeti sonlandırmak dışında başka seçeneğimiz kalmaz" ifadelerini kullandı. Aynı oturumda konuşan Facebook'un Asya-Pasifik bölgesi kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Simon Milner da Avustralya'da haber içeriğini engellemek zorunda kalabileceklerini ancak yasada uzlaşmaya varılmasını istediklerini ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, tasarıyı bu yıl içerisinde parlamentoya sunmayı planladıklarını belirterek, tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyledi. Morrison, "Avustralya'da yapabileceğiniz şeylerle ilgili kuralları Avustralya belirler. Bunun yapıldığı yer parlamentomuzdur. Ama tehditlere boyun eğmeyiz" dedi.