TeknolojiGoogledan kripto paralara yasak
KRİPTOGRAFİ

Google'dan kripto paralara yasak

İnternet arama motoru Google, haziran ayından itibaren Bitcoin ve altcoin olarak adlandırılan paraların reklamlarını yasaklayacağını bildirdi.

Haber MerkeziAA
Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı.
Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı.

Google'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni politikası çerçevesinde "kripto para ve benzer içerikle" ilgili reklamlara yasak getirileceği belirtildi.

Açıklamada, ikili seçenekler dahil finansal ürünlerle ilgili reklamlarda da kısıtlamaya gidileceği kaydedildi.

Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı.

  • Sosyal paylaşım sitesi Facebook da ocak ayında benzer bir adım atmış, yeni ortaya çıkan dijital para sektörünü iki büyük internet reklam satıcısının kapsama alanı dışına çıkarmıştı.

Google'ın kararının ardından sanal para birimi Bitcoin'in değeri, yaklaşık yüzde 2 düştü. Rakip sanal para birimleri Ripple ve Ether de değer kaybına uğradı.

Bayern Münih'in yıldızı Wagner Beşiktaş taraftarına şapka çıkardı
Spor

Bayern Münih'in yıldızı Wagner Beşiktaş taraftarına şapka çıkardı

Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı Beşiktaş'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi rövanş maçından sonra siyah beyazlı tribünlerin önünden geçerek şapka çıkardı. Başarılı oyuncunun bu hareketi tribünlerden alkışlı karşılık buldu.
Vagner Love Şampiyonlar Ligi'ndeki suskunluğunu bozdu
Spor

Vagner Love Şampiyonlar Ligi'ndeki suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Bayern Münih maçında takımının ilk golünü attı. İlk yarıdaki oyunuyla eleştirilerin hedefi olan tecrübeli isim böylelikle 27 Ekim 2011'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez gol atmış oldu.
Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı
Spor

Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve top rakip takıma geçtiği zaman çıkarttıkları ıslık sesiyle adeta kulakları sağır etti. Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçerle stadyumdaki ses seviyesinin geldiği noktayı test etti.
TSK'dan Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Gündem

TSK'dan Suriye sınırına askeri araç takviyesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a geldi. Askeri araçlar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI