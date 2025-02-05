Google'ın yapay zeka ilkelerinde güncelleme: 'Silahlarda kullanılmayacak' ifadesi çıkarıldı

Google, yapay zeka ilkelerine getirdiği güncellemede, daha önce kullandığı "yapay zeka araçlarının silahlar, gözetleme araçları, zarara yol açabilecek teknolojiler ve uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal edebilecek durumlarda kullanılmayacağı" ifadelerine yer vermedi.
Google'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018'de yayımladığı yapay zeka ilkelerine güncelleme getirildiği ifade edildi.
'Ulusal güvenlik' vurgusu dikkat çekiyor
Açıklamada, yapay zekanın, insanları koruması, küresel kalkınmaya hizmet etmesi ve "ulusal güvenliği desteklemesi" için şirketlerin, hükümetlerin ve organizasyonların birlikte çalışması gerektiği vurgulandı. 2018'de yayımlanan yapay zeka ilkelerine ilişkin rapordan bugüne teknolojide çok büyük değişikliklerin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapay zeka liderliği için küresel bir rekabet yaşanıyor." denildi.
'Silahlarda kullanılmayacak' ifadesi kaldırıldı
Öte yandan açıklamada, "demokrasilerin, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi temel değerler tarafından yönlendirilen yapay zeka gelişimine öncülük etmesi gerektiği" aktarıldı. Şirket, 2018'de yayımladığı yapay zeka ilkelerinde "silah, gözetleme araçları, zarara yol açabilecek teknolojiler ve uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal edebilecek durumlarda yapay zekanın kullanılmayacağı" ifadelerine bu güncellemede yer vermedi.