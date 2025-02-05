Google'ın yapay zeka ilkelerinde güncelleme: 'Silahlarda kullanılmayacak' ifadesi çıkarıldı

Açıklamada, yapay zekanın, insanları koruması, küresel kalkınmaya hizmet etmesi ve "ulusal güvenliği desteklemesi" için şirketlerin, hükümetlerin ve organizasyonların birlikte çalışması gerektiği vurgulandı. 2018'de yayımlanan yapay zeka ilkelerine ilişkin rapordan bugüne teknolojide çok büyük değişikliklerin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapay zeka liderliği için küresel bir rekabet yaşanıyor." denildi.