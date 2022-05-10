Görme engellilere umut olacak gözlük

Bilim, görme engelli insanların gözlerini kullanmadan tekrar görmelerine umut olmaya başladı.

Araştırmacıların üzerinde çalıştıkları gözlük projesi şu özellikleri içeriyor: Dahili bir kamera, görme engelli bir bireyin tanımlamak istediği nesnenin, yerin veya kişinin resmini çekiyor.

Gözlüklerin içindeki bir bilgisayar daha sonra görüntüyü işliyor ve ardından radyo dalgaları kullanılarak kablosuz olarak iletiyor. Görme engelli kişinin derisinin altına, boynunun veya kafatası arkasına yerleştirilmiş bir verici daha sonra bu sinyali alıyor.

Sinyal daha sonra görme engelli kişinin görsel korteksine bağlı 1000'den fazla elektrot aracılığıyla gönderilen elektrik mesajlarına dönüştürülüyor.

FOTOĞRAF 13 Katarakt hastalığı nedeniyle 8 yaşında gözlerini kaybeden Hatice Çelik, ilkokul ikinci sınıfın yarıyıl tatilinden sonra artık dünyaya karanlık bakmaya başladı. Eğitim hayatına Gaziantep'teki görme engelliler okulunda üçüncü sınıftan itibaren yatılı olarak devam eden Çelik, isteği üzerine liseyi de yatılı okudu. Arkadaşlarının okuduğu kitapları dinleyip kaydederek ders çalışan ve okulundan üçüncülükle mezun olan Çelik, Konya Selçuk Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Çelik, 12 yıllık öğretmenlik hayatının 5 yılında normal çocuklara eğitim verdi. 7 yıldan beri de Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokuluOrtaokulu'nda görmeyen öğrencilere Türkçe öğreten Çelik, kendisinin öğrencileri için öğretmenliğin yanında iyi bir rol model olduğunu düşünüyor. Bilgisayarı çok iyi kullanan ve görme engellilerle ilgili internet sitelerini takip eden Çelik, internetteki GESVEP platformunda 15 günde bir kadınlara yönelik programlar yapıyor. Yaşamla ilgili konuklar aldığı programında, görme engellileri bilgilendirmeye çalışıyor. Ücretsiz platformda yemek programı, okuma dersleri ve görme engelliler için Türkçe hazırlık kursları gibi faaliyetleri bulunan Çelik, her hafta okudukları bir kitapla ilgili de fikirlerini paylaşıyor. Yine tandem bisiklete (çift kişilik bisiklet) binerek pedal çeviren Çelik'in müziğe de ilgisi var. Lise döneminde musiki cemiyetine giden Çelik, Türk sanat müziği korosunda şarkı söylüyor. Kardeşiyle yaşamasına rağmen evdeki her şeyini kendisi yapan Çelik'in hobileri arasında yemek yapmak da var. Marketlerdeki reyonları ezberleyerek alışverişini yapan Çelik, kıyafetlerini de kendisi alıyor. Her zaman kabartma kitap bulamaması nedeniyle yeni çıkan kitapları internetteki kütüphanelerden takip eden Çelik, yine betimlemeli filmleri de internetten bilgisayarına indirip dinliyor. Tüm zamanını dolu dolu geçiren Çelik, sinemaya ve tiyatroya gidiyor, arkadaşlarıyla gezmeyi seviyor, okul çıkışında hava güzelse mutlaka sahilde yürüyor. Hatice Çelik, gözlerini kaybettiğinde okula gidemeyeceği için çok ağladığını belirtti. Üniversite döneminde çevresindeki tepkilerden rahatsız olduğunu, utandığını ifade eden Çelik, Baston kullanmadığım yıllarım kayıp benim için. Baston kullandıktan sonra birey olduğumu anladım, özgürlüğümü hissettim. Görmeyen için en önemli şeylerden biri baston, diğeri de bilgisayar. Lütfen bastonunuzu elinize alın, sokağa çıkın. Mutlaka bilgisayar kullanın. 'Bilgisayar görmeyenin gören gözü' diyorum. İstediğimi okuyabiliyorum, her konuyu araştırabiliyorum. Engelli olmak utanılacak bir şey değil. Hayatı yaşayın. dedi. Görme engeli öğretmen olmasını engellemedi Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor Gözlerinin yerine parmaklarını koyarak hayatı yakalıyor Küçük yaşta gözlerini kaybetmesinin ardından eğitim hayatına yatılı devam edip Türkçe öğretmeni olan, şarkı söyleyen, sinemaya ve tiyatroya giden, internet ortamında görme engellilere kitap okuyup, yemek tarifi veren ve yaşam programları hazırlayan Hatice Çelik, gözlerinin yerine parmakları koyarak hayatını dolu dolu yaşıyor.

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Bu elektrik mesajları, normalde gözlerden gelen benzer bilgileri işleyecek olan beynin aktif kısımlarında görme engelli bir kişinin görebileceği görüntü oluşturuyor.

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GÜNDEM Görme engelliler için oy pusulası: Yasa teklifi seçim kanununa eklendi

Nerede geliştiriliyor?

Hollanda'da.

İçinde kim çalışıyor?

Hollandalı araştırma kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum, NESTOR adlı proje üzerinde çalışıyor.

Hollanda Nörobilim Enstitüsü, Twente Üniversitesi, Radboud Üniversitesi, Maastricht Üniversitesi ve Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamları proje için çalışıyor.

Gözlükler hangi aşamada?

Bilim adamları, 'karakterleri, hareketli nesneleri ve çizgileri' tanıyabilen görme engelli maymunlar üzerinde implantı test ettiler.

Şimdi görüntü kalitesini iyileştirmek için implanttaki elektrot sayısını artırmaya çalışıyorlar.

OYNAT 01:11 Görme engelli öğrenciler eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek hayatlarında unutulmaz bir an yaşattı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görme engelli öğrenciler için 'Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' etkinliği düzenledi.

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Maliyeti ne kadar olacak?

ABD'de bilinmeyen ancak benzer bir teknolojinin 110.000 sterline mal olduğu bildirildi.