Helikopter pilotlarının kontrol edeceği İHA tasarlıyorlar

Helikopter pilotlarının kontrol edeceği İHA projesi ABD'de büyük ilgi görürken Savunma Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Kara Kuvvetlerinin kontratı, ordunun gelecekteki pilotlu veya insanız helikopter teknolojileri üzerine çalıştığı Gelişmiş Takımlama Programı kapsamında yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 9 milyon dolardan oluşan üç sözleşmenin, "insan makine ara yüzü" "platform kaynaklarının yönetimini" ve "durumsal farkındalık yönetimlerini" içine alan teknolojilerin geliştirilmesine ilişkin olduğu kaydedildi.

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Ortak operasyon yapma kabiliyeti var

Geliştirilecek olan "insan makine ara yüzü" ile helikopterle savaş sahasındaki insansız hava araçlarının göstergelerini ve buralardaki bilgileri harmanlayan bir sistem olacağı belirtilirken, kaynak yönetimine ilişkin teknolojinin ise pilotun komutasındaki helikopter ve insansız hava araçlarının mühimmat, radar verileri ve diğer kabiliyetlerinden müşterek olarak faydalanmasını sağlayacak.

Diğer taraftan durumsal farkındalık yönetim teknolojisi ile de platformlar arasında dost unsur ve araçların yerleri, hedef, veri ve tehdit paylaşımı gibi ortak operasyon yapma kabiliyetleri sağlanacak.

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