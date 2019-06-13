Teknoloji Huawei ilk 5G aramasını gerçekleştirdi
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Huawei ilk 5G aramasını gerçekleştirdi

Huawei ve Faroese Telecom,Faroe Adaları'ndaki ilk 5G çağrısını haziranda gerçekleştirdi. Test çağrısı, Huawei Mate 20X ile yapıldı.

Haber Merkezi AA
Dünyanın önde gelen 5G teknolojisi üreticilerinden Huawei’nin kurduğu altyapı ve sağladığı ekipmanlarla gerçekleşen test çağrısı, dünyanın en hızlı 5G telefonu Huawei Mate 20X ile yapıldı.
Dünyanın önde gelen 5G teknolojisi üreticilerinden Huawei’nin kurduğu altyapı ve sağladığı ekipmanlarla gerçekleşen test çağrısı, dünyanın en hızlı 5G telefonu Huawei Mate 20X ile yapıldı.

Huawei ve Faroese Telecom, 2015 yılından bu yana devam eden iş ortaklıkları çerçevesinde Faroe Adaları'ndaki ilk 5G çağrısını haziranda gerçekleştirdi.

Huawei açıklamasına göre, dünyanın önde gelen 5G teknolojisi üreticilerinden Huawei’nin kurduğu altyapı ve sağladığı ekipmanlarla gerçekleşen test çağrısı, dünyanın en hızlı 5G telefonu Huawei Mate 20X ile yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faroese Telecom Pazarlama Direktörü Eva Skeel, "2015 yılından bu yana Huawei ile iş birliğimiz devam ediyor. Kuzey Atlantik'te, oldukça dağlık bir coğrafyada bulunmamıza rağmen kullanıcılarımız günlük hayatlarında herhangi bir iletişim kopukluğu yaşamıyor. Tüm adalardaki kara ve deniz alanlarının yüzde 98,6'lık bölümü 4G kapsamına sahip ve adalar hem birbirlerine hem de dünyanın geri kalanına güçlü bir şekilde bağlı. Huawei ile devam eden başarılı iş birliğimiz sonucunda ise 5G'nin yaratacağı farkı deneyimlemeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

FAROE ADASI'NDA BİR UÇTAN DİĞER UCA 5G HİZMETİ

Huawei CTO’su Mads Rasmussen ise Faroe Adaları’nda gerçekleştirdikleri 5G denemesinin başarı ile sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Faroese Telecom'la birlikte adaya uçtan uca bir 5G çözümü sunuyoruz. Bu çözümler 5G RAN (radyo erişim ağı), 5G çekirdek ağı ve 5G akıllı telefonları içeriyor. Faroe Adaları'nı 5G'nin sunduğu tüm olanaklara daha da yaklaştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarılı test, Faroese Telecom'un yakında 5G teknolojilerinin ticari kullanımını sunabileceği anlamına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Faroe Adaları, karada ve deniz altında bulunan çok sayıdaki tüneli ve geniş alana yayılan dağlık coğrafyasıyla mobil kapsama alanını tamamlama konusunda pek çok coğrafi zorluğa sahip. Buna rağmen Faroe Adaları, sahip olduğu etkileyici mobil kapsama alanıyla dikkati çekiyor.

HUAWEI, DÜNYAYI 5G İLE TANIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Huawei, dünyanın dört bir yanındaki operatörlerle bugüne kadar 46 5G sözleşmesi imzaladı ve 100 binden fazla 5G baz istasyonunun kurulumunu gerçekleştirdi. Huawei, küresel 5G operasyonlarına hız kesemeden devam ediyor. Huawei, daha bağlantılı ve akıllı bir dünyanın inşa edilmesine katkı sağlamak amacıyla 5G teknolojisi özelindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Şu ana kadar 46 5G sözleşmesine imza atan Huawei, 100 binin üzerinde 5G baz istasyonunun dünya çapındaki kurulumunu da gerçekleştirdi. Huawei, böylelikle 170'ten fazla ülkenin ilk 5G şebeke sağlayıcısı oldu.

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