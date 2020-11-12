Huawei kullanıcıları HarmonyOs'a geçebilecek

ABD ile Çin arasında yaşanan teknoloji savaşlarından sonra bilindiği üzere Huawei'nin Android işletim sistemi ile ilişkisi sonlanmıştı.

Google Play'i kullanamadığı için Huawei Mobil Servisleri hizmete sokan firmanın bir sonraki adımı ise kendi işletim sistemini düzenlemek olmuştu.

HarmonyOs

HarmonyOs bu yıl bitmeden hazır

Bu yıl yaşanan pandemi sonrası işletim sisteminin çıkış tarihi de uzamıştı ama şirket birçok kurumuyla birlikte HarmonyOs'a yoğunlaşınca işletim sisteminin bu yıla yetişeceği öğrenildi.

Çıkacak yeni modellerde HarmonyOs sistemini göreceğimiz öğrenili

HarmonyOs'un hazırlanmasının 2021'i bulacağını söyleyen Huawei CEO'su eğer bütün sorunlar çözülürse kendi işletim sistemleri ile piyasaya sunacakları telefonları yakında duyuracaklarını ifade etti.