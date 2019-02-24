Huawei P30 Lite tanıtımdan önce sızdırıldı

Huawei’nin beğenilen P serisi önümüzdeki günlerde yeni üyelerine kavuşacak. P30 serisinin uygun fiyatlı versiyonu P30 Lite, TENAA’da görüldü. MAR-TL00 model numarasına sahip olan cihaz, P20 Lite’ın 5.84 inçlik ekranından biraz daha büyük bir ekrana sahip olacak.

P30 serisinin daha önce sızdırılan tasarımlarında su damlası çentikle geleceği doğrulanmıştı. Cihazın kalınlığıysa selefiyle neredeyse aynı diyebiliriz. Ayrıca batarya kısmında 3240 mAh büyüklüğünde bir pil kullanılmış.

Huawei P30 Lite'ın teknik özellikleri.

P20 Lite’ın Çin’de Nova3e ismiyle piyasaya çıktığı göz önünde bulundurulursa, P30 Lite’ın da Nova4e ismiyle gelmesi muhtemel. 3 arka kamerayla geleceği doğrulanan cihazın kutusundan Anroid Pie sürümüyle çıkması bekleniyor. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.