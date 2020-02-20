Huawei'den cam gibi kamera

Huawei P smart Pro ultra tam görüş ekranı, 48 MP kamerası ve yüksek performansı ile öne çıkıyor. Ultra geniş açılı ve yapay zeka destekli 48 megapiksellik üçlü kamera sistemi, Huawei’nin düşük ışık fotoğrafçılığındaki gücünü kullanarak keskin detaylı çok yüksek kalitede fotoğraf çekimine imkan tanıyor. Huawei P smart Pro, bu özellikleri ile ileri seviye bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Portre çekimlerinde mükemmel

48 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksellik derinlik sensörü ile donatılan P smart Pro, f/1.8 diyafram genişliği ve 6 lensli tasarımı ile fotoğrafların netliğini ve kalitesini geliştiriyor. 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, fotoğraf ve video çekerken 120 derecelik kadraj alanı sunarak, 78 derece olan standart lenslerin neredeyse iki katı alanı kullanıcının kaydetmesi için sunuyor. 2 megapiksellik derinlik sensörü ise profesyonel bokeh efekti ile özellikle portre çekimlerinin daha canlı olmasını sağlıyor.

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Yapay zeka işinizi kolaylaştıracak

Donanımının yanında yapay zeka ile de donatılan P smart Pro’nun yazılımı, çekilen fotoğrafları daha da geliştiriyor. Huawei AI algoritmaları ile güçlendirilen Multi-Frame Noise Reduction özelliğini barındıran çarpıcı gece modu, 6 saniyeye kadar elle çekilen gece fotoğraflarındaki kırmızı göz, gren veya bulanıklık gibi istenmeyen efektleri fotoğraftan otomatik olarak kaldırabiliyor. Huawei P smart Pro, Sahne Tanımlama algoritması ile mimari, gün doğumu, portre vs. gibi 500’den fazla sahneyi tanıyıp kamera ayarlarını buna göre optimize edebiliyor.

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Fiyat-performans uyumu

Huawei P smart Pro, Kristal Beyazı (Breathing Crystal) ve Siyah renk seçenekleriyle 3.399TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor.

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