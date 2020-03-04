İHA pilotları yetiştirilecek

. İHA0 ve İHA1 derecesinde verilecek olan kursların ön kayıtları 28 Şubat itibarıyla başladı. 18 yaşını dolduran herkese açık olan eğitimlerde, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de sahada uygulamalı olarak verilecek. Samsun Üniversitesi tarafından yapılan bilgilendirmede, eğitimin ayrıntıları paylaşıldı.

Samsun Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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İHA'lar birçok alanda belirleyici olacak

“Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin 19 Mayıs ilçesinde bulunan Ballıca Yerleşkesinde Samsun Üniversitesi Uçuş Akademisi ortaklığında İHA eğitimi verecek. İHA0 ve İHA1 derecesinde verilecek olan kursların ön kayıtları 28 Şubat itibariyle başladı. Eğitimlerde başarılı olan kursiyerler SHGM onaylı ehliyet ve sertifika almaya hak kazanacak. Hafta sonu veya hafta içi olmak üzere programlanacak olan kurslara katılım ücretli olacak. 18 yaşını dolduran herkese açık olan eğitimlerde, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de sahada uygulamalı olarak verilecek. Dileyen herkes ayrıntılı bilgiye internet adresimizden ulaşabilir.”