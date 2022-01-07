Teknoloji Instagrama yeni bir özellik daha
SOSYAL MEDYA

Instagram'a yeni bir özellik daha

Instagram yeni bir özelliği test etmeye başladı. Hikayelere beğeni atılmasını mümkün kılacak özelliğin, etkileşimi arttırması planlanıyor. Özellik, dünyanın dört bir yanından sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagrama yeni bir özellik daha
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Sosyal medya devi Instagram, hikayelere (story) yönelik yeni bir özelliği test etmeye başladı. Söz konusu özelliğin, kullanıcıların hikayelere beğeni atabilmesini mümkün kılacağı ifade edildi.

Dünya genelindeki kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özelliğin, kullanıcı etkilemişini artırmayı hedeflediğinin de altı çizildi.

Yeni özellik ile kullanıcılar, hikayeleri de standart Instagram paylaşımları gibi beğenebilmeye başlayacak.

Hikayelere gelen beğeniler ve toplam beğeni sayısı, yalnızca paylaşan kişi tarafından görülebilecek.

Beğeni sayısı, bir süre sonra herkese açık hale getirilmeyecek.

Hikaye beğenme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

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