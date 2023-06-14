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Teknoloji

Instagram'dan LGBT terörüne bir destek daha

LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olarak görerek sansür uygulayan Instagram, yeni bir uygulama daha başlattı. Sosyal medya platformu, yapılan paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini vererek sapkınlığa olan desteğini bir kez daha gösterdi.

14:52 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Instagram paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini verdi.

Instagram paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini verdi.

Sosyal medyadaki çoğu platformda görülen LGBT dayatmasının bir örneği daha yaşandı. Aile kurumunu yok etmeyi hedefleyen LGBT'lilere desteğini her fırsatta gösteren Instagram, yeni bir uygulamaya daha imza attı.

Sansürden sonra etiketler de renklendi

LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olarak görerek sansür uygulayan Instagram, bu kez de yapılan paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini verdi.

Sapkınlığa direnen tek mecra Twitter

Amerikalı yazar Matth Walsh’ın sadece 2 cinsiyetin var olduğunu anlattığı ‘Kadın nedir?’ isimli belgesel hiçbir sosyal mecrada kendisine yer bulamamıştı. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından yayınlanmış ve ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaşılmıştı.


Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti
Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti

Amerikalı yazar Matth Walsh’ın ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, Twitter’da istifa depremine sebep oldu. Belgeselin içeriğinde LGBT propagandası ‘yapılmaması’, aksine kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatılması, belgeselin dijital platformların hiçbirinde yer bulamamasına sebep olmuştu. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter’da da yayınlandığı ilk gün yoğun bir şekilde sansürlendi. Gelen tepkilerin ardından Elon Musk sansürü kaldırttı ve videoyu ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaştı. Musk’ın verdiği destek sonrası Twitter’ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.


#Instagram
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18 dakika önce
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