Instagram'dan LGBT terörüne bir destek daha

Instagram paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini verdi.
Sosyal medyadaki çoğu platformda görülen LGBT dayatmasının bir örneği daha yaşandı. Aile kurumunu yok etmeyi hedefleyen LGBT'lilere desteğini her fırsatta gösteren Instagram, yeni bir uygulamaya daha imza attı.
Sansürden sonra etiketler de renklendi
LGBT karşıtı içerikleri 'topluluk kurallarına aykırı' olarak görerek sansür uygulayan Instagram, bu kez de yapılan paylaşımlarda kullanılan #lgbt etiketlerine LGBT'nin sözde bayrağının renklerini verdi.
Sapkınlığa direnen tek mecra Twitter
Amerikalı yazar Matth Walsh’ın sadece 2 cinsiyetin var olduğunu anlattığı ‘Kadın nedir?’ isimli belgesel hiçbir sosyal mecrada kendisine yer bulamamıştı. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter'ın sahibi Elon Musk tarafından yayınlanmış ve ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaşılmıştı.