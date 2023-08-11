İnternet fenomenleri için yeni düzenleme: Faaliyetleri 'Tehlikeli iş' kapsamına alındı

Dışarıda video çekimi yapan fenomenler iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü teknik emniyet tedbirlerini almak zorunda kalacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Resmi Gazete'de yayımlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i ile söz konusu tebliğin ekindeki "İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi"nde güncelleme yapıldı.
Buna göre, "Video içeriklerinin yapım ve yayın faaliyetleri (Fenomenler (influencerlar) ve vloggerlar tarafından)" maddesi "tehlikeli" sınıfına eklendi.
"Duruş bozukluğu gibi ergonomik riskler"
Tebliğdeki değişikliği değerlendiren İş Güvenliği Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abidin Özler, özellikle sosyal medya platformlarında yayımlamak üzere video hazırlayan fenomenlerin yaptıkları işlerin, iş sağlığı ve güvenliği açısından duruş bozukluğu gibi ergonomik riskler taşıdığını ifade etti.
Bu risklerin çeşitli meslek hastalıklarına neden olduğunu belirten Özler, "Bu nedenle, ekran önünde yapılan uzun süreli çalışmalar, bu tür hastalıklara sebep olduğu için tehlikeli sınıfına alındı." dedi.
Bir iş yeri açarken yapılacak faaliyetin tehlike sınıfının da belirlendiğini ifade eden Özler, şunları söyledi:
Bir iş yerinin tehlike sınıfının artmasıyla orada çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda alması gereken eğitim sıklığı ve süresinin de arttığını belirten Özler, risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planına ilişkin yenileme periyot süresinin ise kısaldığını ifade etti.
Özler, tebliğde yapılan değişiklikle huzur hakkı alan kişilerin kongre ve toplantıya katılmak, araştırma yapmak gibi faaliyetlerinin de "az tehlikeli" sınıfına dahil edildiğini söyledi.