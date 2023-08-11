İnternet fenomenleri için yeni düzenleme: Faaliyetleri 'Tehlikeli iş' kapsamına alındı

"Bu sınıflandırmanın tek başına çalışan influencerlar için bir getirisi yok. Tehlike sınıfının uygulanabilmesi için influencerin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına girmesi gerekiyor. Kanuna girebilmesi için de yanında en az bir SGK'li işçinin çalışması lazım. Kendi nam ve hesabına çalışan kişiler için buradaki tehlike sınıfının bir anlamı yok. Yanına bir işçi alırsa o zaman o işçi için bu tehlike sınıfına göre eğitim vermesi, yaptığı işin risk analizini çıkarması, acil durum eylem planlarını hazırlaması gerekiyor"