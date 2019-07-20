Teknoloji İş başvurusunda dijital imza devri
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İş başvurusunda dijital imza devri

Türkiye’nin dijital dönüşümünde, insan odaklı hizmet anlayışıyla öncü rol üstlenen Turkcell bu vizyonu işe alımda da sürdürüyor. Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların iş teklif formu, işe giriş sözleşmesi gibi yasal evraklar dijital ortamda hazırlanacak. Başvurusu olumlu sonuçlanmayan adayların sürece ilişkin geri bildirimi dijital olarak cevaplanacak. Böylece adayların kişisel gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İnsan odaklı hizmet anlayışını teknolojiyle bütünleştiren Turkcell, aynı misyonu insan kaynakları süreçlerinde de sürdürüyor. Turkcell çalışanı olmak için başvuran adayların kağıt materyalleri; iş teklif formundan işe giriş sözleşmesine, yıllık izinden aile durum bildirimine kadar tüm yasal evraklar dijital imzaya uygun olarak oluşturulacak ve fotoğraflı şekilde dijital ortamda tutulacak.

Ülke ve insanımıza odaklıyız

Hasan Kaya

Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya yalnızca şirket çıkarları için değil, ülke ve insan odaklı planlamalar yaptıklarını kaydederek dijital dönüşümle birlikte doğal kaynakları koruyan bir yapıya da büründüklerini belirtti. Kaya şöyle konuştu: “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak başlatmış olduğumuz dönüşüm yolculuğu esnasında insan kaynakları yönetiminin bunun dışında olması beklenemezdi. Bu doğrultuda işe alım süreçlerimizi dönüştürmeye ve tüm süreçleri dijitalleştirmeye karar verdik. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hem doğal kaynaklardan hem zamandan tasarruf ediyoruz. Öte yandan ülkemizde gerekçeli geri bildirim kültürü oluşturmak da istiyoruz. Bu amaçla geliştirdiğimiz projede başvuruları kabul edilemeyen adaylarımıza, kişisel gelişimlerine katkı sunmak için geri bildirimlerde bulunacağız. Adaylara kendileri hakkında fikir vererek, kariyer yollarında rehberlik etmeyi hedefliyoruz.”

Geri bildirimlerle gelişime katkı

Turkcell İnsan Kaynakları ekibi adayların işe alım süreçlerini kişisel gelişim eğitimine dönüştürecek yeni bir program da başladı. Mülakat sonrası yönetici görüşmesinden olumlu sonuç alamayan adaylar sebebini gerekçeleriyle öğrenebilecek ve işe alım uzmanından geri bildirim talep edebilecek. Gerekçeli geri bildirimler her perşembe belirlenen saatlerde yapılacak.

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Çalışanlara özel eğitim

Turkcell İnsan Kaynakları işe alım ekibinden 12 kişiye bu konuda özel bir eğitim verildi. Proje uygulamaya başladığında yıl sonuna kadar iş başvurusu yapan yaklaşık 250 aday telefonla aranarak bire bir geri bildirim yapılması planlanıyor. Bu projeyle adaylar kendi gelişim alanları hakkında fikir sahibi olarak, bir sonraki iş görüşmeleri için de hazırlanacak.

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