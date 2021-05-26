İsrail'den YouTube'a müdahale: Filistinliler ‘terörist’ diye kodlandı

YouTube, GZT’nin hazırladığı videodaki ‘Filistinliler’ ifadesini ‘terörist’ olarak çevirdi. İsrail’in 10 Mayıs’ta başlattığı 11 gün süren saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 2 bine yakın konut tamamen yıkılırken yerlerinden olan binlerce Filistinli hala evlerine dönemedi. İsrail işgal güçleri, 11 gün boyunca Gazze’yi havadan ve karadan bombaladı. Saldırılar nedeniyle 66’sı çocuk, 39’u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirdi, 1948 kişi de yaralandı. İsrail’e karşı başta Türkiye olmak üzere uluslararası sosyal medya ablukası uygulandı.

GÖRÜLMEMİŞ ETKİLEŞİM

Milyonlarca hesap İsrail lehine hesapları ve paylaşımları adeta bir abluka altına alırken; görülmemiş düzeyde etkileşim rakamlarına ulaşılması dikkati çekti. Tüm bunlar olurken ABD menşeli sosyal medya uygulamalarının da farklı yollar ile İsrail yanlısı bir tarafta bulunduğu ortaya çıktı. İslamofobi, ırkçılık ve ötekileştirme gibi çeşitli konularda daha önce türlü olaylara imza atan sosyal mecralarda bu kez Filistin karşıtı büyük bir skandal yaşandı.

DÜNYA İsrail’in medya kubbesi de delindi

OTOMATİK ALT YAZI SKANDALI

Albayrak Medya Grubu’nun dijital medya markası GZT, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ‘Hamas ile ilişkisi olmayan kimseye zarar vermedikleri’ yönündeki iddiasını ele aldı. ‘Öyle mi?’ programının ‘İsrail’in Gazze için en saçma açıklaması: İşte Filistin gerçeği’ başlıklı program, GZT’nin yer aldığı tüm sosyal medya mecralarında yayınlandı. Yayından birkaç saat sonra YouTube büyük bir skandala imza atarak, otomatik altyazı seçeneğinde ‘Filistinliler’ kelimesini ‘terörist’ olarak çevirdi. Ayrıca tüm dünya dillerine de çevirme imkanı sağlayan bu özellik ile söz konusu ‘terörist’ ifadesi İngilizce dahil birçok dile de yansıdı.

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TEKNOLOJİ Youtube bir skandala imza attı: ‘Binlerce Filistinli’ ifadesini ‘binlerce terörist’ olarak çevirdi

FİLİSTİN HARİÇ TÜM KELİMELER DOĞRU