Lenovo yeni bilgisayarı Yoga Slim 7i Aura Edition’ı tanıttı

Teknoloji markası Lenovo, yeni inovatif ürünlerini duyurmaya devam ediyor. Intel ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği sonucunda özel olarak üretilmiş olan Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, en son tasarım özellikleriyle kullanıcılarına en yenilikçi teknolojileri sunuyor. Lenovo Aura Edition geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Kullanıcısının tarzına, ihtiyaçlarına ve enerjisine göre daha fazla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor. Lenovo Aura Edition kullanıcı etkinliklerine göre olarak özelleştirilebilen “Smart Share”, “Smart Modes” ve “Smart Care” gibi akıllı mod seçeneklerine sahip.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition, 45 TOPS üzerinde, yapay zeka ve makine öğrenimi işlemlerini hızlandırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış bir işlemci birimi olan neural processing unit’e (NPU) sahip.

Yeni motta: Görünmeyeni gör, geleceği keşfet

Tanıtım etkinliğinde konuşan ve Lenovo Yoga Aura Edition ile kullanıcılara beklentileri aşan bir deneyim sunmayı amaçladıklarını belirten Lenovo Türkiye Pazarlamadan ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, “2025, yapay zeka teknolojilerinin gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olmaya başladığı bir yıl olacak. Lenovo olarak bizim de odağımızda yapay zeka olmaya devam edecek. İnsan odaklı teknoloji inovasyonunu önceliklendirerek, daha akıllı teknolojileri hayata geçirme vizyonumuzla ve topluma daha da faydalı olma isteğimizle yapay zeka çözümlerini her segmentte erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz. Lenovo Yoga Aura Edition bunun bir parçası. Smart Share, Smart Modes ve Smart Care özellikler ile kullanıcının yaşamını kolaylaştırıyoruz. Bu ürün, geniş kitlelere hitap eden benzersiz çözümler sunuyor” ifadelerini kullandı.



