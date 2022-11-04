Logitech G Aurora Koleksiyonu’nu tanıttı

Oyunseverlerin deneyimlerini geliştirmek ve oyun dünyasına farklı bir boyut kazandırmak için ürünler tasarlayan Logitech G, tüm oyuncuların kendi tarzlarını yansıtabilmelerine imkân tanıyan ürünler geliştirmeye devam ediyor. Estetik ve teknolojinin bir arada sunulduğu Aurora Koleksiyonu’nun tanıtıldığı etkinlikte, Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz’un açılış konuşmasının ardından Logitech Türkiye Oyuncu Ekipmanı Perakendecileri Müşteri Yöneticisi Yunus Caner Güner, gerçekleştirdiği sunumla ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Kadınlardan oluşan bir ekip tarafından tasarlandı

Dünyanın her yerinde, kadın-erkek her yaştan oyunseverin oyun deneyimini geliştiren ve kendilerini özel hissedecekleri ürünlere imza attıklarını belirten Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, “İster profesyonel ister bireysel olsun, bugün artık herkes oynadığı oyunu, oluşturduğu ortam ve kullandığı cihazlarla bir bütün olarak değerlendiriyor, Oluşturdukları bu dünyayla kendilerini özel hissetmeye çalışıyor. Aurora Koleksiyonumuz, Logitech bünyesinde inovasyon, tasarım, mühendislik ve pazarlama alanında ağırlıklı olarak kadın liderlerden oluşan bir ekip tarafından oluşturuldu. Oyuncular kullandıkları ürünlerde performansın yanında, tasarıma, tarza, trendlere de dikkat ediyor. Bu yaklaşım da bize, öncü olduğumuz bu alanda hep daha iyisini tasarlayıp üretme, çoğu zaman trendleri belirleme noktasında itici güç oluyor” dedi.

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Oyun oynayanlara konforlu bir deneyim sunuyor

Puslu beyaz kaplama, RGB aydınlatma ve kulak üstü çift kanallı ses bağlantı özelliklerine sahip G735, her oyuncu için çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. G735, bir oyuncunun sesini modüle etmek için yeni Blue VO!CE mikrofon teknolojisi özelliklerine sahip ve tercih edilen ses ayarları G Hub'da ve doğrudan kulaklığa kaydedilebiliyor. G735 Kablosuz Oyun Kulaklığı ayrıca tüm oyuncular için konforu en üst düzeye çıkarıyor ve daha küçük kafa boyutlarına mükemmel uyum sağlıyor. Oyuncular, 56 saatten fazla pil ömrüyle (aydınlatma olmadan) uzun oyun sürelerinin keyfini çıkarabiliyor ve Logitech G'nin ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ve Bluetooth bağlantısı aracılığıyla kablosuz özgürlüğü deneyimleyebiliyor.

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Mekanik oyun klavyeleri hissiyatı artırıyor

G715 kablosuz oyun klavyesi ve G713 oyun klavyesi, oyuncuların kendilerini ifade edebilmeleri ve istedikleri şekilde oynayabilmeleri için yüksek performans sunarken, hafif titreşimlerle hissiyatı artırıyor. Kompakt ve ayarlanabilir yükseklik, gün boyu konfor sağlıyor. 25 saat kesintisiz oyun deneyimi sunan şarj edilebilir pil ve LIGHTSPEED kablosuz veya Bluetooth bağlantısıyla istenilen yerde kullanılabiliyor. Uzun süre devam eden oyun seanslarının desteklenmesi adına ürünle birlikte bulut şeklindeki bilek desteği de kutunun içinde yer alıyor. Bu sayede daha konforlu bir kullanım mümkün oluyor.

Daha küçük elli kullanıcılara özel mouse

G705 Kablosuz Oyun Mouse’u, kompakt konturlu yapısı ve gelişmiş oyun teknolojisi ile daha küçük eller için özel olarak üretildi. Yalnızca 85 gram olan G705, uzun süreli oyunlar, konfor ve performans için tasarlandı. Oyun sınıfı sensörü, ultra duyarlı LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi veya Bluetooth® bağlantısı sayesinde kolay erişilen bir DPI döngüsüyle oyuncular en iyi performanslarına ulaşabilir.