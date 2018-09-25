Mate 20 serisinin basın görselleri sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa süre önce P20 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. P20 modelleri ile hayranlarının büyük beğenisini toplayan firma, Mate 20 serisinin tanıtımı için de kolları sıvadı ve yeni tasarım ile 16 Ekim‘de İngiltere’de meraklılarının karşısına çıkacak.

HUAWEİ MATE 20’NİN BASIN GÖRSELİ SIZDIRILDI

16 Ekim‘de İngiltere’de tanıtılacak olan Huawei Mate 20 serisinin tanıtıma kısa bir süre kala basın görseli Slashleaks tarafından paylaşıldı. Bu güne kadar sızdırılan görseller paylaşılan basın görseli ile birlikte doğrulanmış oldu. Özellikle akıllarda soru işaretlerine neden olan kare şeklindeki arka kamera tasarımı da bu basın görseli ile doğrulanmış oldu.

Bununla birlikte basın göresi paylaşılan Mate 20 serisinin renkleri seçenekleri de dikkatlerden kaçmadı. Degrade geçişli renk seçeneği Huawei’in yeni amiral gemisine oldukça farklı bir hava katıyor. Çinli teknoloji devi Huawei’in bu tasarım ile birçok kullanıcının gönlünü fethedecek gibi görünüyor.

HUAWEİ MATE 20 PRO ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan basın görseline bakıldığında Huawei Mate 20 modellerinin 1080×2244 piksel çözünürlüğe ve Mate 20 Pro modelinin ise 1440×3120 çözünürlüğe sahip ekran ile gelmesi bekleniyor. 4,200 mAh bataryaya sahip olması beklenen Mate 20 serinin Dünyanın ilk 7 nm ile üretilen işlemcisi olan Kirin 980‘den gücünü alacağı düşünülüyor.

TEKNOLOJİ Yeni iPhone sırasına Huawei damgası

TEKNOLOJİ Huawei Türkiye’de Apple’ı geride bıraktı

TEKNOLOJİ Huawei P20 Pro’ya 4 yeni renk seçeneği geliyor