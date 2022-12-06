Teknoloji Metadan ABDye haber içeriklerini kaldırma tehdidi
SOSYAL MEDYA

Meta'dan ABD'ye haber içeriklerini kaldırma tehdidi

Avustralya'da geçen benzer bir yasa, Facebook'taki haberlerin geçen yıl kısa süreliğine askıya alınmasına yol açtı. Yeni Zelanda da Alphabet Inc'e ait Google ve Meta (Facebook) gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin yerel haber içerikleri için Yeni Zelanda medya şirketlerine ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkaracağını söyledi.

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Metadan ABDye haber içeriklerini kaldırma tehdidi
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Avustralya'da geçen benzer bir yasa, Facebook'taki haberlerin geçen yıl kısa süreliğine askıya alınmasına yol açtı.

Yeni Zelanda da Alphabet Inc'e ait Google ve Meta (Facebook) gibi büyük çevrimiçi dijital şirketlerin yerel haber içerikleri için Yeni Zelanda medya şirketlerine ödeme yapmasını zorunlu kılacak bir yasa çıkaracağını söyledi.

Yeni Zelanda, Facebook ve Google'ın haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılacak

Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası (JCPA) olarak bilinen yasa, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından Kongre'de tanıtıldı ve iki partinin de desteğine sahip.

Bu yasa ile yayıncılara daha büyük bir reklam geliri payı için sosyal medya şirketleriyle toplu pazarlık yapma konusunda daha fazla yetki vermesi planlanıyor.

Medya şirketleri, Meta'nın platformda paylaşılan haberlerden büyük meblağlarda para kazandığını iddia ediyor.

Meta ise, platformlarının aslında zor durumdaki haber kaynaklarına trafik akışı sağladığını iddia ediyor.

Yayıncıların içeriklerini Facebook'a koyduğunu çünkü "bunun onların karlılığına fayda sağladığını söylüyor.

Meta sözcüsü Andy Stone, "Kongre, ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir gazetecilik yasasını kabul ederse, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız" dedi.

Meta ayrıca, Facebook'ta haber paylaşmanın gelirinin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu savunuyor.

Mart 2021'de yürürlüğe giren benzer bir Avustralya yasası, ülkedeki Facebook haber akışlarının kısa süreliğine kapatılmasına yol açtı.

Şirket, geniş kapsamlı eleştirilerin ardından kararını hızla geri aldı ve Avustralya hükümeti ile bir anlaşmaya aracılık etti.

Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarını inşa ediyorlar
FOTOĞRAF 13
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Adını Meta olarak değiştiren Facebook’ın CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medya platformunun, sanal bir dünya inşa etme planının bir parçası olarak dünyanın en hızlı yapay zeka odaklı süper bilgisayarını inşa ettiğini duyurdu.
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Zuckerberg, bir blog yazısında, fiziksel ve dijital dünyayı sanal ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla harmanlayan bir kavram olan metaversein muazzam bilgi işlem gücü gerektireceğini açıkladı.
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Ayrıca, Meta tarafından AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan süper bilgisayarının şimdiden dünyanın en hızlı beşinci bilgisayarı olduğunu söyledi.
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Zuckerberg tarih vererek, “Meta’nın veri tabanı için inşa ettiğimiz deneyimler çok büyük bir bilgi işlem gücü (katrilyonlarca işlemsaniye) gerektiriyor ve RSC, trilyonlarca örnekten öğrenebilen, yüzlerce dili anlayabilen ve daha fazlasını yapabilen yeni yapay zeka modellerinin oluşturulmasını mümkün kılacak. Meta’nın uzmanları, yaz aylarında tamamlandığında RSCnin dünyanın en hızlı bilgisayarı olmasını bekliyor.“ şeklinde ifade etti.
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Yapay zeka beynin temel mimarisini bilgisayar biçiminde taklit ederek, çok büyük miktarda veriyi işliyor.
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Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta, 2,8 milyar günlük kullanıcısından glen önemli miktarda veriyi işliyor.
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Diğer taraftan, Facebook 2019 yılında Cambridge Analytica skandalının ardından, mahremiyet ihlalleri nedeniyle 5 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.
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Eski bir Facebook çalışanı olan Frances Haugen, Facebookun binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdırdı. Facebookun büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini kanıtladığını belirtti.
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Bununla birlikte, Meta araştırmacıları ise binlerce işlemciden oluşan ve açıklanmayan bir yerde bulunan RSCnin platformlarındaki zararlı içeriğin belirlenmesine yardımcı olacağını söyledi.
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Metada teknik program yöneticisi olan Kevin Lee ve bir yazılım mühendisi olan Shubho Sengupta, süper bilgisayarın farklı ülkelerden oyuncular arasındaki konuşmaları anında çevirmesini beklediklerini açıkladı.
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Meta çalışanları ayrıca, özel kulaklıklar ve gözlükler geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, dünyanın dört bir yanındaki büyük insan gruplarının, gerçekliğin üzerine dijital bir katmanın yerleştirildiği, artırılmış gerçekliğe dayalı bir oyun oynamasına izin verebileceğini söyledi.
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Meta’nın geliştiricileri, “RSCnin, örneğin, her biri farklı bir dil konuşan büyük insan gruplarına gerçek zamanlı sesli çeviriler yapabilen ve böylece bir araştırma projesinde sorunsuz bir şekilde iş birliği yapabilmelerine veya bir sanal gerçeklik oyunu oynayabilmeleri için tamamen yeni yapay zeka sistemleri oluşturmamıza yardımcı olacağını umuyoruz.” açıklamasını yaptı.
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Öte yandan, araştırmacılar, kullanıcıların verilerinin RSCye yüklenmeden önce uçtan uca şifrelendiğini belirterek, “Veriler RSCye aktarılmadan önce, doğru şekilde anonimleştirildiğini doğrulamak için bir gizlilik inceleme sürecinden geçecek” dedi.
Dünyanın en hızlı yapay zeka bilgisayarını inşa ediyorlar
Teknoloji milyarderi Mark Zuckerberg, Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın sahibi olan Meta'nın yapay zeka odaklı süper bir bilgisayar inşa ettiğini duyurdu. Teknoloji devine göre, AI Research SuperCluster (RSC) olarak adlandırılan yeni süper bilgisayar, 2022 yılının ortalarında tamamen inşa edildiğinde dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olacak. Peki, yapay zeka tabanlı bilgisayar nasıl olacak?
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