Teknoloji Microsoft Apple ile dalga geçti
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Microsoft Apple ile dalga geçti

Microsoft geçtiğimiz hafta dünyanın en değerli şirket ünvanını Apple’dan almıştı. Bu sefer de yayınladığı Surface tablet reklamında Apple’ın iPad’leriyle adeta dalga geçti.

Yeni Şafak
Microsoft Surface ve iPad Pro
Microsoft Surface ve iPad Pro

Teknoloji devlerinin sürekli rekabet içerisinde olmaları pek şaşırılacak bir durum değil. Ancak bu rekabet reklamlara yansıyınca işler biraz renklenebiliyor. Dünyanın en değerli teknoloji şirketleri arasında yer alan Microsoft, yayınladığı Surface tablet reklamında iPad’lerle dalga geçti.


Yayınlanan reklam videosunda küçük bir kızın büyükannesi ile mağazaya gittiğini ve başlangıçta; ''Büyükanne, bana iPad alma lütfen. 6 yaşındayken her şey güzeldi ama ben artık 10 yaşındayım. Daha büyük hayallerim var. Benim artık gerçek bir bilgisayara ihtiyacım var” diyor.

Microsoft’un hem tablet hem de bilgisayar olarak kullanılabilen Surface cihazlarını pazarlamak için seçtiği yol oldukça eğlenceli olmuş.

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