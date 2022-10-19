Teknoloji Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı
DİĞER

Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yaklaşık bin personelinin işlerine son verildiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı
Microsoft'tan işten çıkarma

ABD basınında yer alan haberlere göre, çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı. Dünya çapında 221 bin çalışanı bulunan Microsoft tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm şirketler gibi, iş önceliklerimizi düzenli olarak değerlendiriyor ve buna bağlı olarak yapısal düzenlemeler yapıyoruz. İşimize yatırım yapmaya ve önümüzdeki yıl içinde kilit büyüme alanları için işe alımlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Şirket tarafından Temmuz ayında yapılan bir açıklamada, bazı birimlerin kaldırıldığı ancak gelecekte çalışan sayısının attırılacağı belirtilmişti. Microsoft’un hisseleri geçtiğimiz yıl yüzde 30 oranında düşmüştü.
Facebook’un çatı şirketi Meta, Twitter ve Snap Inc’nin de aralarında bulunduğu birçok sosyal medya ve teknoloji şirketi, yükselen faiz oranları, enflasyon ve enerji krizi nedeniyle küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı son aylarda işe alımları azalttı ve birçok kişiyi işten çıkartma kararı aldı.

Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı
TEKNOLOJİ
Instagram profile müzik ekleme özelliği üzerinde çalışıyor: MSN'i hatırlattı

Çikolata yerine bunu tüketin!
HAYAT
Çikolata yerine bunu tüketin!
Üsküdarda dehşet anları

Üsküdar'da dehşet anları

​Kayan kamyonet binanın üstüne uçtu.
Erdoğanın cömertliği muhalefeti zorluyor

'Erdoğan'ın cömertliği
muhalefeti zorluyor'

En büyük sosyal konut projesi Financial Times'ta.
Yunan analist Türkiyeye saldırırken Kılıçdaroğlunu referans aldı

​Putin ilhak edilen dört bölgede sıkıyönetim ilan etti.

Görev başında bulunamadıklarında kesinti yapılmayacak.

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.

​Kanser teşhisi konan Pyerre ile yolları ayırdığı için Giresunspor'a ceza verildi.

Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Projelerimizi, vizyonlarımızı yarıştıralım.

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma.

Türkiye’de ‘Şimdi Al Sonra Öde’nin adı: Alışgidiş
Ekonomi

Türkiye’de ‘Şimdi Al Sonra Öde’nin adı: Alışgidiş

Mağaza ve internet alışverişlerinde yaptığı anında kredi iş birlikleriyle sektörde adından söz ettirerek bu işin liderliğini üstlenen Fibabanka, nakit ve kredi kartı ödemelerine alternatif olarak yeni nesil ödeme imkânı sunan ‘Şimdi Al, Sonra Öde’nin Türkiye’de adını ‘Alışgidiş’ ile koydu. Alışgidiş; tüketicilere kredi kartsız, kart limiti kullanmadan, bankaya gitmeden 15 sektörde, 55 kurumsal marka ile 11 bin 400 mağaza ve 100’den fazla e-ticaret platformunda anında kredi imkânı sunuyor.
Şanlıurfa Halil'ür Rahman Camii'nin yakınındaki meyhane kapatıldı
Gündem

Şanlıurfa Halil'ür Rahman Camii'nin yakınındaki meyhane kapatıldı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Halil'ür Rahman Camii'ne yakın mesafede açılan meyhane vatandaşların tepkisine yol açmıştı. İşletmenin yerel kültüre uygun olmadığını ifade eden bölge halkı, Şanlıurfa Valiliği'ne şikayette bulundu. Şanlıurfa Valiliği, şikayet dilekçeleri üzerine harekete geçerek meyhaneyi mühürledi.
CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi
Hayat

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Halk TV'de seçimle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin bir benzetmeye imza atıldı. Söylemleriyle sıkça tepkilerin hedefi olan Ayşenur Arslan, 'The Dictator' filminden kesit göstererek, "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda finish kurdelesi ayağına gelir" ifadelerini kullandı. Arslan'a sosyal medyada, 'Erdoğan halkın iradesiyle seçildi' hatırlatması yapılarak tepki yağdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.