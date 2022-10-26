Teknoloji Milli metro geliyor Tarih belli oldu
ÜRÜN HABERLERİ

Milli metro geliyor: Tarih belli oldu

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, metro ve tramvay üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyi hedefleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Milli metro geliyor: Tarih belli oldu
Arşiv

"2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlenen bilgiye göre, raylı sistem araçları, güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlaması ve yük taşımacılığında ekonomik, verimli ve çevre odaklı fırsatlar sunması sebebiyle hem kent içi hem de şehirlerarası ulaşımda yaygın tercih edilmeye devam edilecek.

Kaynakların yurt dışına çıkışının önüne geçilmesi, yerli raylı sistem aracı sanayisinin gelişimi ve üretilen araçların ihracatıyla ülke ekonomisine katkı sağlanması önem arz diyor.

Türkiye'de üretilen yerli raylı sistem araçlarının kalite ve güvenilirlik düzeyinin sürekliliğinin sağlanabilmesini teminen ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek

Eskişehir’deki Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi tamamlanacak, bağımsız bir yapı tesis edilerek ilgili enstitü ve araştırma merkezlerinin de içinde bulunduğu işletim modeli hayata geçirilecek.

Gelecek yıl metro ve tramvay üretimi dahil olmak üzere tüm raylı sistem araçlarında yüzde 80 yerlilik düzeyine ulaşılacak. Milli metro projesinin tasarımına başlanacak.

Milli yüksek hızlı trenin prototipi 2023'te tamamlanacak. 225 kilometre/saat hıza uygun Milli Hızlı Tren Projesi'nin tasarım çalışmaları tamamlanarak prototip çalışmalarında yüzde 40 düzeyinde ilerleme sağlanacak.

Tasarım ve prototip çalışmalarına 2021'de başlanılan Milli Banliyö Tren Seti projesinin yine 2023'de tamamlanarak üretilecek setlerin Gaziray projesinde kullanılması planlanıyor.

VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULACAK

Demir yolu altyapısı ve araçlarında bakım-onarım faaliyetleri iyileştirilecek, önleyici bakım kavramının esas alındığı bir varlık yönetim sistemi kurulacak, bu kapsamda sistem tasarımı tamamlanacak ve mevzuat çalışmaları yapılacak.

Yüksek hızlı tren hatlarında arz ve talep dengesi gözetilerek tren planlaması yapılacak ve ekspres seferler artırılarak seyahat süreleri kısaltılacak. Günlük YHT sefer sayısı 63'e çıkarılacak. Hızlı tren hat uzunluğu kümülatif 2 bin 218 kilometreye yükseltilecek.

MİLLİ ELETRİKLİ TREN SETİ

Raylı sistem araçlarının yerli ve milli bir şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretilmesi amacıyla kurulan ve yapılanmasını tamamlayan TÜRASAŞ’ın, milli demir yolu sanayisini hızlı bir şekilde geliştirmesi ve demir yolu araçları imalat sanayisinde küresel ölçekte bir üretici konumuna gelmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda TÜRASAŞ bünyesinde 160 km/saat hıza uygun Milli Elektrikli Tren Seti prototipinin sertifikasyon çalışmalarının bitmesini müteakip 3 tren seti teslime hazır hale gelecek.

Bu metro ödül oldu: Zamanımız bize kaldı
GÜNDEM
Bu metro ödül oldu: Zamanımız bize kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına metro ile geldi.
Title
Açılışı yapılan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlısı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Uzunluğu 7,4 kilometre olan dört istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır\" diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakika da, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır" dedi.
Tarlasını sürerken fark etti

Tarlasını sürerken fark etti

​Çiftçinin keşfi hayatını değiştirdi: Duyan oraya koştu.
Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.
Yunanistandan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiyeyi yeniden inşa etti

​Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Işıkla tüketiciyi aldatıyorlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.