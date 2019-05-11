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Teknoloji Mobil cihazlara 64 megapiksellik görüntü sensörü
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ÜRÜN HABERLERİ

Mobil cihazlara 64 megapiksellik görüntü sensörü

Mobil cihazlar için geliştirilen 64 megapiksel çözünürlüğe sahip görüntü sensörü "ISOCELL Bright GW1" tanıtıldı.

Haber Merkezi AA
Şirket ayrıca 48 megapiksel çözünürlüğe sahip &quot;ISOCELL Bright GW2&quot; görüntü sensörünü de duyurdu.
Şirket ayrıca 48 megapiksel çözünürlüğe sahip "ISOCELL Bright GW2" görüntü sensörünü de duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, mobil cihazlarda yüksek kalitede fotoğraf çekmeye yönelik tasarlanan yeni görüntü sensörü "ISOCELL Bright GW1", 64 megapiksel çözünürlükte görüntü elde etmeye imkan sağlayacak.

Şirket ayrıca 48 megapiksel çözünürlüğe sahip "ISOCELL Bright GW2" görüntü sensörünü de duyurdu.

Yeni görüntü sensörleri, 0,8 mikrometre (μm) piksel boyutuyla mobil cihazlarla çok yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics yöneticisi Yongin Park, mobil telefon kameralarının günlük hayatı kaydetme ve paylaşma açısından ana unsur haline geldiğini belirtti.

Telefon kameralarının günlük hayatta önem kazanması nedeniyle yüksek kaliteye sahip görüntü sensörü üretmeye odaklandıklarını aktaran Park, "Daha fazla piksel ve gelişmiş piksel teknolojisine sahip yeni Samsung görüntü sensörleri, günümüzün şık mobil cihazlarını yeni bir fotoğrafçılık düzeyine taşıyarak, günlük hayatımızı kaydetme biçimimizi geliştirecek." ifadelerini kullandı.

Yılın ikinci yarısında seri üretimine başlanması planlanan görüntü sensörlerinin, 2019 yılı sonunda çıkacak akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor.
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