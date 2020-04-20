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Nubia play akıllı telefon görücüye çıktı

Nubia, yarın düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracağı yeni telefonu "Play" ile ilgili basın görselleri yayınladı. Yayınlanan görseller, Nubia Play'in nano cam malzemeden yapılmış bir gövdeye ve metal çerçevelere sahip olacağını ortaya koyuyor.

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Nubia akıllı telefon Play satışa çıkıyor.
Nubia akıllı telefon Play satışa çıkıyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerdeki popüler isimlerinden bir tanesi de Nubia. Şirket, geçtiğimiz bir aylık süreç içerisinde yeni oyuncu telefonu Red Magic 5G'nin tanıtımının yanı sıra yeni logosunu ve marka vizyonunu tüketicilerle buluşturdu. Şirket şimdi, yaklaşmakta olan "Play" isimli yeni telefonu ile ilgili iki yeni basın görseli paylaştı. Nubia, paylaştığı görsel ile yeni telefonunun bazı detaylarını gözler önüne seriyor.

Nubia, Play'i yarın düzenleyeceği bir etkinlikle duyuracak. Şirket, yapacağı açıklamada bu orta sınıf akıllı telefonunun Snapdragon 765G'den güç alacağını ve 144 Hz tazeleme oranı sunan bir ekran bulunduracağını belirtti. Nubia'nın şimdi paylaştığı görüntüler ise bu telefonun genel görünüm açısından nasıl etkileyici olacağını ortaya koyuyor.

Nubia

Nubia'nın Play için paylaştığı görsel, bu telefonun metal çerçevelere ve bu çerçevelere eşlik eden nano cam gövdeye sahip olacağını ortaya koyuyor. Şirketin yaptığı çalışmalar, Nubia Play'in gövdesine atom altı moleküler işlemler uygulanmasını sağladı. Daha basit bir tabirle bu telefon, gövde dayanıklılığı açısından tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

Nubia yetkililerince yapılan açıklamalara göre yarın duyurulacak Play modelinin arka paneli, kehribar dokuya sahip olacak. Webtekno'nun haberine göre; bu açıklama, zaten alışagelmiş modellerden daha güçlü olacak Play'in, görünüş açısından da premium bir tasarım sahip olacağını ortaya koyuyor. Üstelik tüketiciler, bu premium hissi dokunurken de rahatlıkla alabilecekler.

Şirket, yeni akıllı telefonuyla ilgili tüm detayları, yarın düzenleyeceği etkinlikle duyuracak. Yapılacak açıklamalarla birlikte Nubia'nın Play modelinin hangi özelliklere sahip olduğu tüm detayları ile birlikte gün yüzüne çıkmış olacak.

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