Teknoloji Örümcek bisiklet ilgi odağı oldu
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'Örümcek bisiklet' ilgi odağı oldu

"Eurobike Bisiklet Fuarı"nda sergilenen ve örümceği andıran özel üretim bisiklet ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Hase Bikes firmasının ürettiği bisiklet, pedallarına basıldıkça örümceği andıran hareketlerle ilerliyor.

Haber Merkezi AA
'Örümcek bisiklet' üzerine 12 ayaklı iskeletin eklenmesiyle yapıldı.
'Örümcek bisiklet' üzerine 12 ayaklı iskeletin eklenmesiyle yapıldı.

"Eurobike Bisiklet Fuarı"nda görücüye çıkan ve örümceği andıran özel üretim bisiklet ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Almanya'nın Friedrichshafen kentinde gerçekleştirilen Eurobike fuarı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden firmalara ev sahipliği yaparken, son teknoloji ürünü bisikletler görücüye çıktı. 7 Eylül'e kadar açık kalan dünyanın en prestijli organizasyonlarından olan Eurobike'a ilginç tasarımlar damga vurdu.

  • Ziyaretçilerin ilgisinin yoğunlaştığı araçlardan biri de "örümcek bisiklet" olarak nitelendirilen özel tasarım oldu. Hase Bikes firmasının ürettiği bisiklet, pedallarına basıldıkça örümceği andıran hareketlerle ilerliyor.

Firma yetkilisi Stephan Moldenhauer, yaptığı açıklamada, "Bu tasarımı firmamızın 25'inci yılını kutladığımız bir dönemde, biraz da eğlence olsun diye yaptık." dedi.

Bisikletin ziyaretçilerden ve fuar katılımcılarından yoğun ilgi görmesinden memnun olduklarını belirten Moldenhauer, "İnsanlar çok eğleniyor ve sürekli bisikletimizin videosunu çekiyor. Gösterilen ilgi bizi memnun etti." diye konuştu.

"Maliyeti para değil, zaman"

Moldenhauer, bisikletin gidişini ilgiyle izleyen insanların çoğunlukla maliyetini ve satış fiyatını sorduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bisikletin maliyetini soranlara cevabımız belli. Maliyeti belirli bir miktar para değil, çok uzun saatler. Bisikleti bu seneye özel, bir tane ürettik, satmak istemiyoruz. Gösterilen ilgiden sonra daha fazla üretip üretmeyeceğimiz soruluyor. Hayır, daha fazla üretmeyeceğiz."

Moldenhauer'in verdiği bilgiye göre, çift kişilik gövdesi bulunan "örümcek bisiklet", üzerine 12 ayaklı iskeletin eklenmesiyle yapıldı.

Ziyaretçilerden çoğunun "örümceğe", bazılarının "canavar"a benzettiği bisikleti, kimi ziyaretçiler de "Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi" sözleriyle değerlendirdi.

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